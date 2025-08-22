Dieses Grilled Cheese Sandwich mit Steak erwärmt das Herz von Fleisch-Liebhabern

Für einen echten Steak-Fan ist das Szenario, dass beim Grillabend mit Freunden Steaks übrig bleiben, kaum vorstellbar. Doch ab und zu passiert auch das. Was passiert mit den Resten? Natürlich kannst du sie einfach so naschen, du kannst sie aber auch in ein leckeres Grilled Cheese Sandwich mit Steak verwandeln und so in ein unkompliziertes Mittagessen oder, wenn du magst, ein Frühstück verwandeln.

Grilled Cheese Sandwich mit Steak: ein Klassiker, viele Gesichter

Dass ein Grilled Cheese Sandwich zu den Klassikern der amerikanischen Küche zählt, müssen wir wohl nicht noch einmal erwähnen. Das Sandwich, das sowohl als keines Mittagessen als auch zum Abendessen schmeckt und sich zudem prima auf dem Frühstückstisch macht, ist so vielseitig, dass man die Zubereitungsvarianten kaum zählen kann. Aber hast du es schon mal mit einem Steak belegt probiert?

Wer Fleisch liebt, kommt an einem kross gebratenen, saftigen Steak mit seinen typischen Röstaromen kaum vorbei. Kombiniere es einfach mit knusprigem Brot, geschmolzenem Käse und angebratenen Zwiebelringen und schon hast du ein Grilled Cheese mit Steak.

Besonders schnell ist das Sandwich zubereitet, solltest du noch Steaks vom BBQ vom Vortag übrig haben. Es funktioniert aber auch mit frisch gegrilltem Fleisch aus der Pfanne. Je nachdem wie durch du dein Steak haben magst – rare, medium –, sollte es dann brutzeln.

Der Rest bleibt klassisch: gutes Brot, Butter, Käse (zum Beispiel Cheddar) und als i-Tüpfelchen noch knusprig gebratene Zwiebelringe.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Ein Leben ohne Grilled Cheese Sandwiches ist möglich, aber sinnlos. Ist die Variante mit saftigem Steak verputzt, dann warten bei Leckerschmecker noch mehr Kreationen auf dich. Wie wäre es mit einem Grilled Cheese mit Blaubeeren, Bacon und Brie? Oder ein Grilled Cheese mit Kimchi? Ebenfalls lecker: ein Grilled Cheese mit Zucchini und Ziegenkäse.

Grilled Cheese Sandwich mit Steak Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine Zwiebel

1 TL Olivenöl

2 Steaks je ca. 180 g

Salz

schwarzer Pfeffer frisch gemahlen

4 Scheiben Sauerteigbrot

2 EL Butter

4 Scheiben Cheddar Zubereitung Ziehe die Zwiebel ab und schneide 🛒 sie in feine Ringe.

Brate die Zwiebelringe in einer Pfanne mit Olivenöl goldbraun an. Stelle sie dann beiseite.

Erhitze die Pfanne und brate die Steaks bei starker Hitze von jeder Seite 2 bis 3 Minuten, je nach gewünschtem Gargrad. Würze mit Salz und Pfeffer. Lass sie anschließend kurz ruhen und schneide sie dann in dünne Streifen.

Bestreiche die Brotscheiben von einer Seite mit Butter.

Belege zwei Scheiben mit Käse, Steakstreifen und den Zwiebeln. Lege die übrigen Brotscheiben mit der bebutterten Seite nach Oben darauf.

Brate die Sandwiches bei mittlerer Hitze von beiden Seiten in der Pfanne goldbraun an, bis der Käse geschmolzen und das Brot knusprig ist.

Schneide die Sandwiches diagonal durch und serviere sie warm.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.