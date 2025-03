Besser als jeder Burger: Probier dieses Grillgemüse-Sandwich

Du hast Lust auf ein leckeres, gesundes und sättigendes Sandwich? Dann probier dieses Grillgemüse-Sandwich! Knackige Paprika, aromatische Aubergine und Zucchini werden mit feinen Kräutern mariniert und gegrillt. Dazu gesellt sich cremiger Hummus und frischer Rucola – ein wahres Feuerwerk an unterschiedlichen Aromen.

Mehr als nur Brot und Belag: Grillgemüse-Sandwich

Wenn du ein Fan von Antipasti und gegrilltem eingelegten Gemüse bist, ist dieses Rezept für ein Grillgemüse-Sandwich einen Versuch wert. Es vereint verschiedene Geschmacksnuancen zu einem kulinarischen Meisterwerk. Dabei ist es fix gemacht und braucht gar nicht viele Zutaten. Auf der Einkaufsliste: Paprika, Zucchini, Aubergine, Hummus und Ciabatta. Und dann kann es auch schon losgehen!

Nachdem du das Gemüse in Scheiben und Streifen geschnitten hast, legst du es für einige Minuten in eine Marinade aus Olivenöl, Knoblauch und mediterranen Kräutern ein. Danach brätst du es in einer Grillpfanne 🛒 oder auf dem Grill, sodass es Röstaromen erhält. In der Zwischenzeit kannst du das Ciabatta aufschneiden und mit Hummus bestreichen. Anschließend kommt das gegrillte Gemüse darauf. Wenn dir das noch nicht genug ist, kannst du das Ganze mit etwas Burrata toppen. Deckel drauf und fertig ist das Grillgemüse-Sandwich. Guten Appetit!

Natürlich kannst du beim Belag des Grillgemüse-Sandwich jederzeit etwas variieren. Eine Schicht Avocado macht die Sache noch cremiger. Wenn du es etwas schärfer magst, kannst du Harissa unter das Hummus rühren. Und geröstete Pinienkerne sorgen für eine nussige Note und zusätzlichen Crunch. Werde einfach kreativ!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Nie wieder Langeweile in der Küche oder auf dem Teller: Mit unseren Rezepten für Grilled-Cheese-Sandwich mit karamellisierten Zwiebeln oder Lachs-Sandwich mit Gewürzgurken machst du deinen Geschmacksknospen ganz sicher eine Freude. Dieses Frittata-Sandwich mit Avocado, Tomaten und Spinat ist ebenso köstlich! Falls du auf der Suche nach weiteren Sandwich-Rezepten bist, kann dir unser Koch-Bot weiterhelfen. Frag ihn einfach mal!

Grillgemüse-Sandwich Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Aubergine

1 Zucchini

1 Paprika rot oder gelb

1 Knoblauchzehe

Salz und Pfeffer nach Geschmack

3 EL Olivenöl

1 TL Thymian

1 TL Oregano

1 TL Basilikum

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 Ciabatta

120 g Hummus

50 g Rucola oder Babyspinat

2 Burrata optional Zubereitung Wasche und trockne das Gemüse. Schneide die Aubergine und Zucchini in dünne Scheiben. Entkerne die Paprika und schneide sie in Streifen. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein.

Verrühre für die Marinade Olivenöl, Thymian, Oregano, Basilikum, Knoblauch sowie etwas Salz und Pfeffer. Vermenge das Gemüse mit der Marinade in einer großen Schüssel und lass das Ganze etwa 10 Minuten ziehen.

Erhitze eine Grillpfanne und grille darin das marinierte Gemüse von beiden Seiten ca. 3-5 Minuten, bis es weich und leicht gebräunt ist.

Halbiere die Ciabatta und schneide sie auf. Bestreiche die Unterseiten mit Hummus. Schichte das gegrillte Gemüse darauf und füge Rucola oder Babyspinat hinzu. Optional kannst du zusätzlich Burrata in Stücke zupfen und das Sandwich final damit toppen. Lege die Oberseite des Ciabatta darauf und drücke das Sandwich leicht an.

Serviere das Grillgemüse-Sandwich und genieße es noch leicht warm.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.