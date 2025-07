Deshalb brauchst du in deiner Küche ein Grillthermometer

Die Grillsaison ist in vollem Gange. Wir würden am liebsten gar nicht mehr drinnen kochen, sondern nur noch von lecker Gegrilltem leben. Ob Gemüse, Käse oder Fleisch – bei Leckerschmecker landet alles auf dem Grill. Und das Ergebnis ist immer saftig, auf den Punkt gegart und einfach hervorragend. Zauberei? Nein, einfach nur ein gutes Grillthermometer. Warum du dir das auch zulegen solltest und was für einen Unterschied das wirklich macht, verraten wir dir hier.

Was ist ein Grillthermometer?

Um die Frage zu beantworten, ob du in deiner Küche ein Grillthermometer brauchst, sollten wir uns erst einmal genau anschauen, was ein solches überhaupt ist. Dabei handelt es sich um ein Gerät, mit dem du die Temperatur im Inneren von Grillgut messen kannst. Das ist hilfreich, um den perfekten Garpunkt zu erreichen. „Perfekt“ heißt in diesem Sinne übrigens nicht objektiv perfekt, sondern perfekt nach deinen Vorstellungen – egal, ob du dein Fleisch eher rare, medium oder durchgebraten magst.

Das Prinzip ist dabei meist dasselbe: Grillthermometer haben eine sogenannte Sonde, also einen Spieß, der mit Temperaturmessern versehen ist. Diesen steckst du an der dicksten Stelle in das Fleisch hinein. Diese Sonde misst dann fleißig die Innentemperatur des Grillguts und zeigt sie dir an.

Es gibt viele Grillthermometer auf dem Markt – mit manueller oder digitaler Anzeige, kabellos oder nicht. Oder es gibt eine Kombination daraus, wie zum Beispiel das ThermoPro Digitale Bratenthermometer 🛒, das mit Bluetooth versehen ist.

Was an einem Grillthermometer mit Bluetooth besonders ist

Das ThermoPro Digitale Bratenthermometer 🛒 kombiniert die Vorzüge von verschiedenen Grillthermometern elegant miteinander: Es besitzt vier Sonden, die sich eignen, um entweder vier Fleischstücke gleichzeitig oder aber ein großes Stück an mehreren Stellen zu messen. Stecke einfach die Sonden in das Fleisch und verbinde sie über hitzefeste Kabel mit dem Anzeigegerät. Doch das ist nicht alles, denn das Thermometer besitzt zudem Bluetooth.

Wer kennt es nicht – Grillen ist für alle schön, außer für den- oder diejenige, der oder die am Grill steht. Ständig muss man aufspringen und schauen, ob das Grillgut noch roh oder bereits verbrannt ist. Entspannt ist anders. Hätte man doch nur ein Grillthermometer, das bis zu 150 Meter weit ein Bluetooth-Signal mit der Kerntemperatur des Grillguts ans Handy sendet… Moment, genau so etwas kann das ThermoPro Digitale Bratenthermometer! Es teilt zudem mit, wenn die Wunschtemperatur erreicht ist und meldet, sollte die Verbindung doch einmal unterbrochen werden. So macht Grillen wieder Spaß!

Nicht nur das Grillthermometer ist wichtig für ein gutes Grillergebnis, auch die Grillart spielt eine große Rolle. Finde mit unserem Ratgeber heraus, welcher Grill zu dir passt. Wir haben noch weitere nützliche Tipps für dich! Zum Beispiel, was zuerst auf den Grill kommt oder wie du es verhindern kannst, dass dein Fleisch am Grillrost kleben bleibt.

Nicht nur etwas für den Sommer

Doch ein Grillthermometer ist nicht nur etwas für Grillabende im Sommer. Auch im Winter findet es seinen Einsatz. Damit gehören beispielsweise trockene Weihnachtsbraten der Vergangenheit an! Stich die Sonden des ThermoPro Digitalen Bratenthermometers 🛒 einfach in deine Weihnachtsgans und genieße ein saftiges Ergebnis. Oder nutze es zum Brotbacken, indem du damit die Temperatur des Ofens bis auf ein Grad genau kontrollieren kannst. Ein Küchenhelfer für alle Fälle.

Nur einen Tipp solltest du beachten: Lass die Sonden des Thermometers noch eine Weile im Fleisch stecken, nachdem die Kerntemperatur erreicht ist und du das Fleisch ruhen lässt. Ziehst du es zu früh heraus, kann es sein, dass der Bratensaft ausläuft und das Ergebnis trocken wird.

