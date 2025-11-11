Dieser Auflauf ist ein Star in den USA: Grüne-Bohnen-Auflauf mit frittierten Zwiebeln

In den USA ist der Grüne-Bohnen-Auflauf mit Champignons und frittierten Zwiebelringen eine beliebte Beilage zum Thanksgiving-Dinner. Das Fest feiern wir zwar nicht, den Auflauf klauen wir uns trotzdem und servieren ihn hier einfach als Hauptgericht. Wir zeigen, wie leicht du ihn nachkochen kannst.

Rezept für Grüne-Bohnen-Auflauf

Knackige grüne Bohnen in einer cremigen Pilzsoße mit Käse überbacken und frittierten Zwiebelringen garniert: Dahinter verbirgt sich der Grüne-Bohnen-Auflauf, der in der amerikanischen Küche ein Hit, bei uns jedoch noch recht unbekannt ist. Das sollte sich schleunigst ändern, denn der Auflauf schmeckt richtig lecker und macht satt.

In der amerikanischen Küche wird der Grüne-Bohnen-Auflauf, der in den 1950er-Jahren von einem Dosensuppenhersteller erfunden wurde, traditionell mit einer Pilzsuppe aus der Dose zubereitet. Für unsere Variante verwenden wir jedoch frische Zutaten. Neben grünen Bohnen benötigst du noch Champignons, eine Zwiebel, eine Schalotte und Knoblauch sowie Sahne, Mehl und Gemüsebrühe für die cremige Soße.

Die Bohnen werden kurz in heißem Wasser blanchiert und dann kalt abgeschreckt. So behalten sie ihre Frische. In einer Pfanne bereitest du parallel die Sahnesoße auf Basis einer Mehlschwitze zu. Die Bohnen werden dann mit der Soße vermischt und mit Käse bestreut in einer Auflaufform gebacken. Für besonderen Crunch kommen als Topping noch frittierte Zwiebelringe und Semmelbrösel über den Auflauf.

Bei der Zubereitung des Grüne-Bohnen-Auflaufs fallen einige Gemüsereste wie die Stiele der Pilze oder die Enden der Bohnen an. Die brauchst du nicht in den Abfall werfen, sondern kannst sie noch verwerten, indem du aus ihnen zum Beispiel eine Gemüsebrühe kochst. Die Gemüseabschnitte kannst du immer wenn etwas anfällt, in einer Dose sammeln und einfrieren. Ist die Dose voll, bereitest du daraus den Fond zu. Vor allem die Pilzstiele liefern in der Brühe einen intensiven Umami-Geschmack.

Für alle, die herzhafte Aufläufe mögen, ist der Grüne-Bohnen-Auflauf nach amerikanischem Vorbild ein leckeres Wohlfühlessen. Suchst du noch weitere Auflauf-Rezepte, darf der Kartoffel-Hackbällchen-Auflauf mit cremiger Béchamelsoße auf keinen Fall auf deiner Liste mit Lieblingsrezepten fehlen. Für alle, die die leichte Küche bevorzugen, ist der Feta-Tomaten-Auflauf unsere Empfehlung und ein Nudel-Brokkoli-Auflauf mit würzigem Gorgonzola geht sowieso immer.

Grüne-Bohnen-Auflauf Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 kg grüne Bohnen

150 g Champignons

1 Gemüsezwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Schalotte

1 EL Mehl

etwas Pflanzenöl zum Frittieren

Salz

1/2 TL Bohnenkraut online, zum Beispiel hier 🛒

50 g Butter

Pfeffer

50 g Mehl

250 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

1 Prise Muskat

50 g Parmesan

25 g Paniermehl Zubereitung Wasche die Bohnen und entferne die Enden. Entferne die Stiele der Champignons und halbiere sie. Schäle dann die Zwiebel und schneide sie in kleine Würfel. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Schäle die Schalotte, schneide sie in feine Ringe und trenne die einzelnen Ringe voneinander. Bestreue sie mit etwas Mehl und vermische alles gut miteinander. Erhitze dann das Pflanzenöl in einem Topf und frittiere die Zwiebelringe knusprig an. Hole die Zwiebeln mit einer Schaumkelle aus dem Topf, lasse sie auf einem Küchenpapier abtropfen und stelle sie beiseite. Bring in einem Topf Wasser mit reichlich Salz und Bohnenkraut zum Kochen und blanchiere die Bohnen etwa drei Minuten darin. Schrecke sie danach mit kaltem Wasser ab, lass sie abtropfen und stelle sie beiseite. Schmilz die Butter in einem Zopf, füge die Zwiebel und den Knoblauch hinzu und dünste sie darin glasig an. Gib anschließend die Champignons dazu und brate sie kurz mit an. Würze mit Salz und Pfeffer. Füge das Mehl hinzu und verrühre es gut. Lösche anschließend mit der Gemüsebrühe ab und rühre dabei gut um, sodass keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Rühre die Sahne unter und würze mit Muskat. Gib die Bohnen mit in den Topf, verrühre alles gut miteinander und fülle das Gemüse in eine Auflaufform. Streue den Parmesan, das Paniermehl und die frittierten Zwiebeln darüber und backe den Auflauf bei 200 °C für 25 Minuten, bis der Käse leicht gebräunt ist. Notizen Tipp: Unser Version des Grüne-Bohnen-Auflaufs ist die Deluxe-Variante, die in der Zubereitung etwas länger dauert. Soll es in der Küche schneller gehen, kannst du auch die schnellere Variante nach amerikanischem Rezept mit einer fertigen Champignon-Cremesuppe wie im Video zubereiten. Schichte dafür einfach Bohnen in eine Auflaufform, übergieße alles mit der Suppe, würze mit Salz und Pfeffer und streue Röstzwiebeln darüber. Danach backst du den Auflauf im vorgeheizten Ofen, bis die Bohnen gar sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.