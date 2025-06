Diese grünen Bohnen sind wie Chips – nur besser

Ja, grüne Bohnen waren mal eine langweilige Beilage. Aber das war bevor Panko, Paprika, Knoblauchpulver und eine Prise Chili ins Spiel kamen. Dieses Rezept verwandelt die bescheidenen Bohnen in einen knusprigen und würzigen Snack, der dich glatt vergessen lässt, dass es sich eigentlich um Gemüse handelt.

Grüne Bohnen im Knuspermantel: Snack oder Beilage?

Grüne Bohnen, oder wie sie manchmal liebevoll genannt werden, Buschbohnen oder Schnippelbohnen, überzeugen nicht nur durch ihre leuchtend grüne Farbe, sondern auch durch ihre Nährstoffe. Sie sind reich an Ballaststoffen, die nicht nur deine Verdauung happy machen, sondern dich auch lange satt halten. Außerdem stecken in ihnen Vitamin C, Vitamin K und Folsäure – gut für ein starkes Immunsystem und gesunde Zellen. Und das Beste? Sie haben kaum Kalorien, dafür aber jede Menge Geschmack.

Im Vergleich zu anderen Bohnenarten, wie Kidneybohnen oder weißen Bohnen, sind grüne Bohnen ein bisschen knackiger und leichter im Geschmack. Außerdem werden sie meist jung geerntet und im Ganzen gegessen – kein langes Pulen nötig! Das und ihre festere Textur machen sie ideal für Rezepte mit einem Extra-Crunch, denn sie halten auch bei der Zubereitung im heißen Öl oder Ofen ihre Form und Knackigkeit.

Bevor wir sie jedoch im Öl frittieren, bekommen sie noch noch eine würzige Panade aus extra-knusprigem Panko-Paniermehl und einer pikanten Würzmischung aus Paprika-, Chili und Knoblauchpulver sowie Salz und Pfeffer.

Richtig lecker schmecken unsere grünen Bohnen im Knuspermantel mit einer klassischen Aioli. Genauso gut passt eine pikante Chili-Mayo mit etwas Limettensaft dazu. Unsere persönlichen Favoriten: ein süß-saurer Honig-Senf-Dip oder eine Avocado-Creme.

Wir lieben alles, was knusprig ist. Deswegen findest du bei uns noch viele weitere Rezepte, die Gemüse mit einer krossen Panko-Panade verfeinern. Probiere zum Beispiel mal diese Avocado-Wedges aus dem Airfryer. Genauso lecker schmecken Zucchini-Pommes. Unsere panierte Feta-Paprika sind ebenfalls ein Fest für deinen Gaumen. Guten Appetit!

Grüne Bohnen im Knuspermantel Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g grüne Bohnen

50 g Mehl

100 g Panko-Paniermehl z.B. dieses hier 🛒

1 TL Knoblauchpulver

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Chilipulver

Salz und Pfeffer nach Geschmack

50 ml Milch

1 EL Honig

Neutrales Pflanzenöl zum Frittieren Zubereitung Wasche die grünen Bohnen gründlich und schneide die Enden ab.

Gib das Mehl in eine Schüssel. Vermenge das Panko-Paniermehl in einer zweiten Schüssel mit Knoblauchpulver, Paprikapulver, Chilipulver, Salz und Pfeffer. Gieße die Milch in eine dritte Schüssel und rühre den Honig ein.

Wende die Bohnen zuerst im Mehl, dann in der Honig-Milch-Mischung und schließlich in der gewürzten Panko-Mischung, bis sie vollständig bedeckt sind.

Erhitze das Pflanzenöl in einem Topf oder einer Pfanne auf ca. 180 °C und frittiere die Bohnen portionsweise, bis sie goldbraun und knusprig sind. Lass sie anschließend auf Küchenpapier abtropfen.

Serviere die Bohnen heiß mit einem Dip deiner Wahl.

