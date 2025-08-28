Dieser grüne Salat mit Buttermilch-Kefir-Dressing passt wirklich zu allem

Wenn es bei uns früher Salat gab, dann war es mit großer Wahrscheinlichkeit fast immer ein grüner Salat mit Buttermilch-Kefir-Dressing. Der schmeckte frisch, war schnell zubereitet und die Zutaten gab es fast immer zu kaufen. Aber das Beste: Der Salat war die perfekte Beilage zu fast allem, ganz gleich ob Senfeier, Fischstäbchen mit Kartoffelpüree oder Schnitzel auf dem Tisch standen.

In 10 Minuten fertig: grüner Salat mit Buttermilch-Kefir-Dressing

Für mich gehört ein Salat zu einem guten Essen fast immer dazu. Wenn ich für mich selber koche, dann fällt meine Wahl häufig auf einen grünen Kopfsalat, zu dem ich ein frisches Buttermilch-Kefir-Dressing zubereite. Diese leckere Mischung gab es schon bei meiner Oma oft und diese Tradition führe ich nun einfach weiter. Was mir an dem Salat besonders gefällt, ist natürlich sein Geschmack, ganz klar. Aber auch, dass er in nur zehn Minuten zubereitet ist.

Für den grünen Salat mit Buttermilch-Kefir-Dressing brauchst du eigentlich nur sechs Zutaten: einen frischen Kopfsalat, Zitronensaft, Salz und Pfeffer, etwas Zucker (oder Honig) und natürlich Buttermilch und Kefir. Wenn du magst, kannst du optional noch frische Kräuter und etwas Senf dazugeben. Das war es aber auch schon.

Zerteile zuerst den Salat in kleinere Stücke, sodass du sie gut essen kannst. Wasche ihn dann und schleudere ihn gut trocken. Danach hackst du die Kräuter klein. Das können je nach Geschmack Petersilie, Dill oder Schnittlauch sein. Nicht schlimm, wenn du sie weglassen möchtest. Sie sind keine essentielle Zutat für den Salat.

Danach kannst du dich schon an das Dressing machen. Mische dafür Buttermilch, Kefir, Zitronensaft, Salz, Pfeffer sowie Senf miteinander. Fülle den Salat zusammen mit den Kräutern deiner Wahl in eine Schüssel und vermenge alles mit dem Dressing. Iss den Salat am besten sofort. Die Blätter von Kopfsalat sind etwas empfindlich und fallen schnell in sich zusammen.

Probiere den Salat auch mal mit einem Eisbergsalat, das schmeckt ebenfalls. Guten Appetit!

Grüner Salat mit Buttermilch-Kefir-Dressing Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 grüner Kopfsalat

100 ml Buttermilch

50 ml Kefir

1 TL mittelscharfer Senf optional

1 TL Zitronensaft

1 TL Honig oder Zucker

Salz und Pfeffer

2 EL gehackte Kräuter zum Beispiel Petersilie, Schnittlauch, Dill Zubereitung Entferne die äußeren Blätter vom Kopfsalat, halbiere den Kopf und schneide den Strunk heraus. Zerpflücke die Blätter in mundgerechte Stücke, wasche sie gründlich und schleudere 🛒 sie trocken.

Fülle die Salatblätter in eine große Schüssel.

Vermische in einer Schüssel für das Dressing Buttermilch, Kefir, Senf, Zitronensaft und Zucker (oder Honig) zu einem glatten Dressing. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Wasche die Kräuter, schüttle sie trocken und schneide sie klein. Mische sie dann unter den Salat und gieße das Dressing darüber. Vermenge alle Zutaten gut miteinander und genieße den Salat am besten sofort.

