Grünkohl-Frischkäse-Auflauf: Ofenglück für gemütliche Tage

Wenn es ein Gemüse gibt, das für die kalte Jahreszeit steht wie kaum ein anderes, ist es der Grünkohl. Oft wird er in deftig-herzhaften Gerichten verarbeitet. Wir aber verwandeln ihn heute mal in eine leichtere Variante, die bei dir ab sofort garantiert öfter auf den Tisch kommt. Hier ist das Rezept für Grünkohl-Frischkäse-Auflauf.

Grünkohl-Frischkäse-Auflauf mit leckerer Käsekruste

Spätestens wenn die Weihnachtsmärkte wieder öffnen, sind alle im Grünkohlfieber und sind ganz wild auf heiß dampfende Grünkohlpfannen mit Wurst. Grünkohl lässt sich aber auch ganz leicht zu Hause zubereiten, zum Beispiel in Form eines Grünkohl-Frischkäse-Auflaufs, den du dir sowohl als Beilage etwa zu Kassler als auch als Hauptgericht schmecken lassen kannst.

Der Auflauf ist ruckzuck zubereitet und dazu noch alles andere als aufwendig. Zuerst wäschst du den frischen Kohl erst einmal gründlich. Zwischen den krausen Blättern verstecken sich oft Sand und Erde. Dann schneidest du harte Stiele heraus und blanchierst ihn in einem Topf mit kochendem Salzwasser kurz. Schrecke ihn unter kaltem Wasser ab, damit er schön grün bleibt und drücke ihn mit den Händen aus, damit möglichst kein Wasser in den Blättern bleibt, die den Auflauf sonst verwässern würden.

Anschließend bereitest du die Soße vor. Sie besteht aus gehackten Zwiebeln, Knoblauch, Sahne und Frischkäse, Salz, Pfeffer sowie Muskatnuss und wird in einer Pfanne zubereitet. Ist sie fertig, brauchst du den Kohl nur noch in eine Auflaufform geben, die Soße darüber gießen und alles mit geriebenem Käse bestreuen. Dann wandert der Auflauf erst einmal zum Backen in den Ofen.

Du kannst den Auflauf auch ganz einfach abwandeln und deinem Geschmack anpassen. So machen gekochte Kartoffeln, Süßkartoffelscheiben oder Pasta ihn sättigender. Auch angebratener Speck oder in Würfel geschnittenes Kasslerfleisch passen gut dazu.

Du kannst von Grünkohl nicht genug bekommen? Dann probiere auch mal diesen Grünkohlstrudel, eine Grünkohl-Kokos-Suppe oder ein Grünkohl-Linsen-Curry.

Wenn du Lust auf gemütliche Stimmung und DIY hast, dann bastle dir aus Heidekraut dieses hübsche Teelicht aus Besenheide von Geniale Tricks.

Grünkohl-Frischkäse-Auflauf Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 EL Pflanzenöl plus etwas mehr für die Form

500 g frischer Grünkohl

Salz

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

200 g Naturfrischkäse

100 ml Sahne

Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskatnuss

100 g geriebener Käse z.B. Gouda oder Emmentaler Zubehör (ca. 20 x 25, online, zum Beispiel hier 🛒 1 Auflaufform Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform mit etwas Öl ein. Wasche den Grünkohl gründlich, entferne harte Stiele und blanchiere ihn anschließend ca. 4 Minuten in Salzwasser. Schrecke ihn danach kurz ab und drücke überschüssiges Wasser aus. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein. Erhitze das Öl in einer Pfanne. Brate die Zwiebelwürfel darin glasig an, gib danach den Knoblauch dazu und brate ihn kurz mit an. Rühre den Frischkäse und die Sahne in die Pfanne und lass sie kurz mitköcheln, bis sie cremig wird. Schmecke die Soße mit mit Salz, Pfeffer und Muskat ab. Verteile den Grünkohl in die Auflaufform. Gib die Frischkäsecreme darüber und vermische alles alles leicht miteinander. Streue den geriebenen Käse über den Auflauf. Schiebe die Form in den Ofen und backe den Grünkohl-Frischkäse-Auflauf rund 25 Minuten, bis der Käse goldbraun und knusprig ist.

