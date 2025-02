Grünkohl-Kokos-Suppe: Hol dir diesen Vitamin-Kick aus dem Suppentopf

Lust auf ein schnelles, unkompliziertes Rezept, das mit jedem Löffel ein Stückchen glücklicher macht? Unsere cremige Grünkohl-Kokos-Suppe bringt frischen Wind in deine Suppenküche. Die herbe Note des Grünkohls trifft auf die sanfte Süße der Kokosmilch – ein überraschend harmonisches Duo. Perfekt für alle, die gesund schlemmen wollen.

Grünkohl mal anders: So bereitest du die cremige Grünkohl-Kokos-Suppe zu

Kümmere dich zuerst um den Lauch: Wasche und schneide ihn in feine Ringe. Anschließend kannst du den Knoblauch schälen und ihn sowie die Mandeln fein hacken. Im nächsten Schritt ist der Grünkohl an der Reihe: Wasche und putze das Wintergemüse, entferne die Gräten der Blätter und schneide den Rest in Streifen oder kleine Stücke. Danach erhitzt du in einem großen Topf Öl und brätst den Knoblauch darin kurz an, bevor du den Lauch hinzufügst und das Ganze für weitere fünf Minuten andünstest. Danach wandert der Grünkohl mit in den Topf. Sobald er in sich zusammengefallen ist, kannst du mit Kreuzkümmel sowie mit etwas Salz und Pfeffer würzen.

Kennst du schon unseren Koch-Bot? Er hilft dir auf der Suche nach weiteren Rezepten, die du nachkochen kannst. Stelle ihm eine Frage und er versorgt dich mit leckeren Ideen. Zum Koch-Bot Credit: midjourney

Lösche im Anschluss mit Gemüsebrühe ab, bevor du die Suppe vom Herd nimmst. Nun rührst du langsam die Kokosmilch ein, während du die Grünkohl-Kokos-Suppe mit einem Pürierstab 🛒 feinpürierst. Sobald du eine cremige Konsistent hast, kannst du die Suppe erneut auf den Herd stellen und nochmals kurz aufkochen lassen. Danach kannst du sie in Schüsseln servieren und mit Chiliflocken und den gehackten Mandeln anrichten.

Noch mehr Suppen-Inspiration bekommst du mit diesem Rezept für eine vegane Curry-Linsen-Suppe. Ein großer Teller dieser Karotten-Mascarpone-Suppe wärmt dich ebenso von innen und tut gut. Oder probiere doch mal dieses Rezept für Zucchini-Spinat-Suppe mit Lauch.

Grünkohl-Kokos-Suppe Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Lauch

2 Knoblauchzehen

30 g Mandeln zum Garnieren

500 g Grünkohl

1 EL Öl

1 TL Kreuzkümmel

Salz und Pfeffer nach Geschmack

800 ml Gemüsebrühe

1 Dose Kokosmilch

1-2 TL Chiliflocken zum Bestreuen Zubereitung Wasche den Lauch und schneide ihn in feine Ringe. Schäle den Knoblauch. Hacke ihn und die Mandeln klein. Wasche und putze den Grünkohl, entferne die Blattgräten und schneide ihn in Steifen oder Stücke.

Erhitze in einem großen Topf Öl, brate darin den Knoblauch kurz an, gib den Lauch dazu und dünste alles für ca. 5 Minuten an. Gib den Grünkohl dazu und lass ihn in sich zusammenfallen.

Würze mit Kreuzkümmel sowie Salz und Pfeffer. Lösche mit Gemüsebrühe ab. Nimm die Suppe vom Herd und rühre die Kokosmilch ein, während du sie fein pürierst. Lass alles nochmal aufkochen.

Richte die Grünkohl-Kokos-Suppe in Schüsseln an. Garniere das Ganze mit Chiliflocken und gehackten Mandeln.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.