Wärmendes Grünkohl-Linsen-Curry für kalte Tage

Im Winter hat der Grünkohl seinen großen Auftritt. Jetzt wächst das Kohlgemüse frisch und schmeckt besonders aromatisch. Die beste Gelegenheit, noch das eine oder andere Rezept mit dem Wintergemüse auszuprobieren, wie zum Beispiel dieses Grünkohl-Linsen-Curry.

Einfach lecker: Grünkohl-Linsen-Curry

Grünkohl: Entweder man mag ihn oder man kann gar nichts damit anfangen. Das ist schade, denn in dem Wintergemüse steckt ganz viel Power. Heißt: Es strotzt nur so vor gesunden Inhaltsstoffen wie B-Vitaminen, Ballaststoffen und Eiweiß. Wenn das keine Argumente sind, mal wieder etwas aus dem Kohl mit den krausen Blättern zu kochen, ein Grünkohl-Linsen-Curry zum Beispiel. Das wärmt nicht nur gut durch an kalten Tagen, sondern kommt auch komplett ohne tierische Zitaten aus.

Für unser veganes Curry kombinieren wir den Kohl noch mit gelben Linsen als gesunde Sattmacher und fertig ist ein wohlschmeckendes Curry für gemütliche Winterabendende.

Dafür waschen wir die Linsen gründlich unter kaltem Wasser und kochen sie in einem Topf mit Gemüsebrühe. Vom Grünkohl entfernen wir die harten Blattgräten und zupfen ihn grob in mundgerechte Stücke. Schäle ein Stück Ingwer und schneide es in kleine Würfel. Danach erhitzt du Öl in einer Pfanne und dünstest darin eine klein geschnittene Zwiebel, Knoblauch sowie den Ingwer an. Röste die Gewürze mit an und lösche mit der Kokosmilch ab. Jetzt kommen der Kohl und die Linsen mit in die Pfanne. Lasse das Gemüse einige Minuten in der Soße köcheln. Würze das Curry und serviere es mit gerösteten Cashewkernen sowie gehacktem Koriander. Dazu schmeckt zum Beispiel gekochter Reis besonders gut oder ein Naan-Brot.

