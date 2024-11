Grünkohl-Süßkartoffelpfanne mit Ei: lecker durch die kalte Jahreszeit

Magst du eigentlich Grünkohl? Ich habe wirklich lange mit dem Kohlgemüse gehadert und muss zugeben: Zu meinen Lieblingen zählte er nicht. Vermutlich lag das aber einfach an der Art der Zubereitung. Mittlerweile haben der Kohl und ich Frieden geschlossen und so steht er in der kalten Jahreszeit doch ab und an mal auf dem Tisch. Etwa in Form einer Grünkohl-Süßkartoffelpfanne mit Ei.

Vitaminkick zum Essen: Grünkohl-Süßkartoffelpfanne mit Ei

Ob zum Frühstück, als gesundes Abendessen oder als kleine Zwischenmahlzeit: diese Grünkohl-Süßkartoffelpfanne mit Ei passt immer. Sie ist in nur 25 Minuten fertig und so einfach, dass sie auch unerfahreneren Köchen gelingt. Aber es ist nicht nur die leichte Zubereitung, die für das leckere Pfannengericht spricht, sondern auch die gesunden Zutaten, die dich mit jeder Menge Power versorgen.

Basis der Grünkohl-Süßkartoffelpfanne mit Ei ist natürlich der Grünkohl. Der ist ein wahres Kraftpaket, denn er liefert jede Menge Vitamin C, A. E und K. Hinzu kommt sein hoher Eisen-Anteil. Es hat eine positive Wirkung auf den Blutdruck und wirkt sogar antibakteriell. So gehört der Kohl während der Erkältungszeit auf jeden Fall auf den Speiseplan. Und auch die Süßkartoffel bietet gleich einen ganzen Strauß an Vitaminen. Da beide Gemüsesorten außerdem noch viele Ballaststoffe enthalten, sorgen sie für ein langes Sättigungsgefühl.

Haben dich die Argumente für die Grünkohl-Süßkartoffelpfanne überzeugt? Dann besorge dir die Zutaten und leg los. Übrigens: Du kannst hier einfach die einzelnen Komponenten variieren. Statt Süßkartoffel schmeckt zum Beispiel auch Kürbis. Hast du noch einen Rest Kürbis im Kühlschrank, dann mache daraus Kürbiswürfel und backe sie im Ofen. Mangold oder Spinat, der weg muss, kannst du ebenfalls mit in die Pfanne zum Grünkohl geben und darin schmoren. Wenn du magst, kannst du auch noch gehackte Nüsse über das Pfannengericht streuen und es dir mit frischem Brot schmecken lassen.

Grünkohl-Fans aufgepasst. Das grüne Powergemüse kann noch mehr und schmeckt auch als Grünkohlpesto zu Nudeln, als Grünkohlsalat mit Feta oder als knusprige Grünkohlchips zum Snacken.