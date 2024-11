Grünkohlpesto: perfekt für herbstliche Nudelgerichte

Der Grünkohl feiert ein Comeback. Nicht nur, weil der Kohl aktuell ohnehin saisonbedingt wieder im Supermarkt zu finden ist, sondern auch, weil zahlreiche Hollywood-Stars, Grünkohl-Smoothie trinkend, in den vergangenen Jahren eine große Marketingkampagne für das Kohlgemüse mit dem angestaubten Image ins Leben gerufen haben. Während man vor ein paar Jahren beim Wort Grünkohl noch die Mundwinkel nach unten zog, ist das Gemüse inzwischen längst wieder in viele Küchen mit kreativen Gerichten zurückgekehrt. Wir schnappen uns ein paar Blätter des Wintergemüses und machen daraus ein Grünkohlpesto.

Grünkohlpesto in nur 15 Minuten zubereiten

Wie die meisten Pesto-Varianten ist auch ein Grünkohlpesto im Nu zubereitet. Zuerst musst du den Grünkohl vorbereiten. Dafür ist es wichtig, die harten Stiele des Kohls zu entfernen. Die schmecken nicht und können in deinem Pesto ungenießbare Fasern hinterlassen. Danach wird der Kohl grob geschnitten und für ein paar Minuten in Wasser blanchiert. Schrecke ihn unbedingt mit kaltem Wasser ab, denn nur so behält er seine grüne Farbe.

Danach musst du den gekochten Kohl nur noch mit Knoblauch, Sonnenblumenkernen, geriebenem Parmesan, Zitronensaft, Olivenöl sowie Salz und Pfeffer in einen Mixer geben und kräftig durchpürieren. Hast du die gewünschte Konsistenz erreicht, füllst du dein Pesto in saubere Gläser ab und bewahrst es verschlossen im Kühlschrank auf. Ist das Grünkohlpesto zu fest geraten, kannst du noch zusätzliches Öl dazu mischen. Das Pesto schmeckt klassisch zu Nudeln, kann aber auch als Brotaufstrich oder in Salaten genossen werden.

Aus Grünkohl lassen sich viele abwechslungsreiche und kreative Gerichte zubereiten. Soll der aromatische Kohl öfter auf deinem Speiseplan stehen, du suchst aber noch nach passenden Rezepten? Bei Leckerschmecker gibt es eine große Auswahl, darunter zum Beispiel ein wärmender Grünkohleintopf mit Chorizo. Zum Knabbern beim Fernsehabend gibt es dann Grünkohlchips und auch als Grünkohl-Nudelsalat schmeckt das Wintergemüse.