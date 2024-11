Grünkohlsalat mit Feta: Vitamin-Boost im Herbst

Grünkohl versorgt uns im Herbst und Winter mit wichtigen Vitaminen und anderen Nährstoffen, die der Körper jetzt braucht. Daher sollte er während der kalten Jahreszeiten gern regelmäßig auf dem Speiseplan stehen. Wie wäre es beispielsweise mit einem knackigen Grünkohlsalat mit Feta und gehackten Walnüssen?

Rezept für Grünkohlsalat mit Feta: gesund und lecker

Abgerundet wird der Grünkohlsalat mit Feta und Walnüssen mit einem spritzigen Schalotten-Zitronendressing und liefert dadurch noch mehr Vitamin C. Aber auch der Star dieses Gerichts, der Kohl, ist ein echtes Powerpaket. Sein Gehalt and den Vitaminen A, C, E und K sowie B-Vitaminen ist beachtlich, und auch die Menge an Eisen macht die Zutat zu einer wertvollen Ergänzung auf dem Speiseplan. Die enthaltenden sekundären Pflanzenstoffe haben einen positiven Effekt auf den Blutdruck und wirken entzündungshemmend und antibakteriell. So viele Gründe, die für den Salat sprechen!

Damit unser Grünkohlsalat mit Feta und Walnüssen in einen vegetarischen Ernährungsplan passt, benutzen wir Veggie-Feta. Im herkömmlichen Fetakäse steckt nämlich häufig noch tierisches Lab. Viele Käsesorten sind daher weder vegan noch vegetarisch. Ist dir das bei deiner eigenen Ernährung wichtig, solltest du ebenfalls auf die vegetarische Variante zurückgreifen.

Beginne damit, den Kohl zu waschen, dicke Blattrippen zu entfernen und den Kohl zu zerrupfen. Knete ihn danach kurz durch, um ihn weicher zu bekömmlicher zu machen. Dann kommen gewürfelter Feta und gehackte Walnüsse dazu.

Das Dressing ist schnell angerührt: Schäle dafür eine Schalotte, hacke sie fein und vermenge sie Öl, Essig, Ahornsirup, Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Die Soße musst du dann nur noch unter die anderen Zutaten. Fertig ist der Grünkohlsalat mit Feta!

Falls du auf der Suche nach mehr Salaten bist, können wir dir etwa unseren Couscous-Salat mit Hähnchen empfehlen. Aber auch unser Trauben-Käse-Salat und unsere Kürbis-Quinoa-Bowl mit Avocado sind eine Wohltat fürs Bäuchlein. Lass es dir schmecken!