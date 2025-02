Dieser irische Eintopf mit Bier wird dich begeistern

Jetzt, wo der Winter eine hoffentlich letzte Runde dreht, haben wir Hunger auf deftige und wärmende Eintöpfe. Und da sind wir in der irischen Küche auf einen echten Hit gestoßen: Guinness-Eintopf mit Rind. Der lässt sich gut in großen Mengen zubereiten und auch noch am Folgetag genießen. Gleich nachkochen!

Guinness-Eintopf mit Rind: irischer Klassiker

Aus irgendwelchen unfairen Gründen ist es draußen noch einmal richtig kalt geworden. Dabei ist schon Februar und Februar ist fast März und März ist schon Frühling… Du verstehst, was ich meine. Aber statt erster Sonnenstrahlen und Frühlingsboten kam diese Woche mit kaltem Wind, Frost und grauem Wetter um die Ecke. Jetzt müssen Ideen her, um die schlechte Laune im Zaum zu halten und die Seele zu wärmen. Wir wenden uns daher nach Irland, denn diese Nation kennt sich aus mit grauem Winterwetter.

Die irische Kulinarik ist für zwei Dinge bekannt: Kartoffeln und Guinness, das dunkle Bier mit der cremigen Schaumkrone. Diese kann man hervorragend miteinander essen, doch auch in der Kombination als herzhafter Eintopf 🛒 schmecken sie einfach köstlich. Wir bereiten daraus einen Guinness-Eintopf mit Rind, Kartoffeln, Sellerie und Erbsen zu. Sämig, wärmend und glücklich machend – dieser Eintopf hat einfach alles.

Die Marke Guinness wurde 1759 in Dublin von einem Arthur Guinness gegründet, das erste Bier der Art, wie wir es heute kennen, wurde 1778 ausgeschenkt. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Stout, ein dunkles Bier, das einen besonderen Geschmack durch die Verwendung gerösteter Gerste erhält. Dadurch erhält es ein leichtes Karamellaroma, das gut zu deftigen Fleischgerichten passt.

Irischer Eintopf, auf Englisch Irish Stew, wird traditionell mit Lamm- oder Hammelfleisch zubereitet. Wir verwenden für unseren Guinness-Eintopf in diesem Fall Rindfleisch, das zwar kräftig, aber etwas weniger fettig schmeckt. Ziehst du Lammfleisch vor, kannst du dieses natürlich auch einfach anstelle des Rindfleischs verwenden. Serviere den Eintopf heiß und am besten gut durchgezogen. Bleibt nur noch zu sagen: Ith do leòr – guten Appetit!

Lust auf mehr irische Rezepte? Wie wäre es mit Boxty, irischen Kartoffelpuffern oder Colcannon, einem cremigen Kartoffelbrei mit Wirsing? Auch Sodabrot ist ein Klassiker, den du dir nicht entgehen lassen solltest.

Guinness-Eintopf mit Rind Nele 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 600 g Rinderfleisch Schulter oder Hüfte

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 Zwiebeln

300 g Kartoffeln

2 große Möhren

2 Stangen Sellerie

2 EL Pflanzenöl

2 EL Mehl

600 ml Guinness

500 ml Fleischbrühe

100 g Erbsen

1 EL Petersilie Zubereitung Schneide das Rindfleisch in mundgerechte Stücke und würze es mit Salz und Pfeffer. Schäle die Zwiebeln und schneide sie in grobe Stücke. Schäle die Kartoffeln und Möhren und schneide sie in Würfel. Schneide den Sellerie in Scheiben.

Erhitze das Pflanzenöl in einem großen Topf und brate das Fleisch von allen Seiten scharf an. Bestreue es mit Mehl und rühre gut um, damit es eine leichte Bindung bekommt.

Gib die Zwiebeln zum Fleisch. Brate sie ein wenig an. Gieße das Guinness und die Fleischbrühe dazu, rühre um und lass alles bei mittlerer Hitze köcheln.

Füge die Möhren und Kartoffeln nach etwa 30 Minuten zum Eintopf hinzu. Dann kommt auch der Sellerie dazu.

Lass den Eintopf auf niedriger Stufe für weitere 45 Minuten köcheln, bis das Fleisch zart ist. Füge die Erbsen in den letzten zehn Minuten hinzu.

Schmecke den Eintopf mit Salz und Pfeffer ab und streue frisch gehackte Petersilie darüber.

