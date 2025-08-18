Dieses Sorbet erinnert an einen alkoholfreien Drink zum Weglöffeln

Nach vielen verregneten Wochen und doch eher kühlen Nächten ist der Sommer mittlerweile in vollem Umfang zurückgekehrt. Und was braucht man dann? Richtig, eine leckere und richtig gute Erfrischung. Zum Glück bist du bei Leckerschmecker gelandet, denn dieses Gurken-Minz-Sorbet ist kinderleicht nachgemacht und bringt dir ganz genau das!

Gurken-Minz-Sorbet als perfekte Sommererfrischung

Dass Gurken und Minze eine gute Kombination sind, ist ja wohl schon lange kein Geheimnis mehr. Ob du einfach dein Wasser mit den beiden Zutaten ein wenig aufpeppst, sie als Ergänzung in einem erfrischenden Gin Tonic genießt oder in einem frischen Salat verarbeitet, liefern sie dir immer ein köstliches Ergebnis.

Kein Wunder also, dass sie in Eis, bzw. Sorbet ein genauso gutes Paar abgeben. Eine bessere Erfrischung gibt es kaum, denn dieses Sorbet ist angenehm und erfrischend im Geschmack, nicht zu aufdringlich und so leicht selbst gezaubert, dass du nach diesem Rezept keine Ausrede mehr hast, es selbst zu probieren.

Die Zubereitung könnte wirklich kaum einfacher sein. Und ich übertreibe hier, denke ich nicht. Das Schwierigkeitslevel beläuft sich ungefähr auf derselben Ebene, wie einen Tee zu kochen. Nur dass es in diesem Rezept, zumindest mit Blick auf die Temperatur, genau in die andere Richtung läuft.

Einfach eine Gurke schnappen, schälen, entkernen und in kleine Stücke schneiden. Eigentlich war es das auch schon, was du an wirklicher „Arbeit“ zu tun hast. Während die Gurkenstücke dann ins Eisfach wandern, um ordentlich durchzufrieren, kannst du schon einmal die Minze putzen. Du brauchst sie nicht einmal kleinzuhacken, da sie ein paar Stunden später sowieso mit den restlichen Zutaten in den Mixer kommt. Sobald die Gurkenstücke nach einigen Stunden richtig gefroren sind, kommen alle Zutaten in den Mixer und wenn du keine Gäste erwartest, kannst du das Sorbet in meinen Augen auch direkt aus ihm weglöffeln. Lass es dir schmecken!

Gurken-Minz-Sorbet Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 450 g Salatgurke

15 g frische Minzblätter

20 ml Zitronensaft

20 g Zucker Zubereitung Schäle die Gurke und entkerne sie. Schneide sie anschließend in kleine Stücke. Stell sie für mindestens 3 Stunden ins Gefrierfach, bis sie richtig durchgefroren sind.

Wasche währenddessen die Minzblätter. Solltest du Saft aus einer Zitrone nutzen, halbiere sie und presse den Saft aus.

Gib anschließend die gefrorenen Gurkenstücke, Minzblätter, den Zucker und Zitronensaft in einen Standmixer 🛒

Wenn du eine körnige, eisige Textur, auch Granité bevorzugst, dann püriere alles nur kurz. Beim längeren Mixen erhältst du eine cremige Sorbet-Konsistenz, die sich perfekt eignet, um Kugeln zu bilden.

Serviere es anschließend sofort oder stelle es noch einmal kurz in einem luftdichten Behälter in den Kühlschrank, damit das Sorbet etwas fester wird.

