Dieser Gurkensalat schmeckt so gut, dass du ihn immer wieder machen willst

Stell dir vor: knackige, saftige Gurken, ein cremiges Dressing, das nach Erdnüssen, Chili und einem Hauch Limette schmeckt, und dazu der feine Crunch von Sesam. Genau das erwartet dich mit diesem Rezept! Gurkensalat kennen wir alle, aber in dieser Version wird er zu etwas Besonderem. Unser Gurkensalat mit Erdnuss-Dressing ist perfekt für warme Tage oder einfach als frische Abwechslung zu klassischen Rezepten.

Gurkensalat mit Erdnuss-Dressing: frisch und pikant

Selten habe ich mir Gedanken über Gurken gemacht. Doch während ich dieses Rezept schrieb, brachte mich das Gemüse zum Nachdenken. Von vielen aufgrund ihrer Wässrigkeit verschmäht, lieben sie andere wiederum gerade wegen ihrer hydrierenden Wirkung. Doch wo hat die Gurke eigentlich ihren Ursprung? Was steckt in ihr? Zeit, das Gemüse mal genauer unter die Lupe zu nehmen, bevor wir uns dem Rezept widmen.

Ursprünglich stammt die Gurke aus Südasien, genauer gesagt aus der Region rund um Indien. Dort wurde sie schon vor über 3000 Jahren kultiviert! Über Handelsrouten und Entdeckungsreisen hat sich die knackige Frucht dann (ja, die Gurke ist botanisch gesehen tatsächlich eine Frucht) weltweit verbreitet. In Europa tauchte sie schon im Mittelalter auf und hält seitdem einen Platz in unseren Gärten, Küchen und natürlich auf dem Teller.

Die Gurke mag unscheinbar wirken, aber unterschätze sie nicht! Sie besteht, wie bereits oben angeteasert, zu rund 96 Prozent aus Wasser, was sie zu einem echten Hydrations-Booster macht. An heißen Tagen oder nach dem Sport liefert sie deinem Körper extra Flüssigkeit – quasi Trinkwasser in Gemüseform. Und das Beste? Sie ist dabei superkalorienarm: 100 Gramm enthalten gerade mal etwa 12 Kalorien. Perfekt also, wenn du dich leicht und gesund ernähren möchtest.

Doch das war noch nicht alles. Die Gurke enthält außer Wasser auch noch andere wichtige Nährstoffe. Sie versorgt dich mit Vitamin K und C sowie Kalium und einigen Antioxidantien. Dank ihrer Inhaltsstoffe wirkt sie entzündungshemmend, kann die Verdauung unterstützen und sorgt als Maske sogar für strahlende Haut. Also, worauf wartest du noch? Ran an die Gurken!

Gurkensalat mit Erdnuss-Dressing Olivia 3.74 ( 216 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Gurkensalat: 2 große Gurken

4 Frühlingszwiebeln

1 Bund Koriander

2 EL weißer Sesam

1 Handvoll gesalzene Erdnüsse zum Garnieren Für das Erdnuss-Dressing: 1 Knoblauchzehe

1 TL frischer Ingwer gerieben

4 EL Erdnussbutter

2 EL Sojasoße

1 EL Reisessig

1 EL Limettensaft

1 EL Honig oder Ahornsirup

1 TL Chiliflocken oder nach Geschmack

3-4 EL Wasser um die Konsistenz anzupassen Zubereitung Wasche die Gurken, Frühlingszwiebeln und den Koriander.

Schneide die Gurken in dünne Scheiben oder halbiere sie längs und schneide sie in Halbmonde. Gib sie in eine große Schüssel.

Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe und hacke den Koriander grob. Gib beides zu den Gurken.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Presse ihn alternativ durch eine Knoblauchpresse 🛒 . Schäle den Ingwer und reibe ihn fein.

Nimm eine kleine Schüssel und gib die Erdnussbutter, Sojasoße, Reisessig, Limettensaft, Honig oder Ahornsirup, Chiliflocken, den gehackten Knoblauch und den geriebenen Ingwer hinein.

Rühre alles gut durch, bis es ein glattes Dressing entsteht. Füge Wasser löffelweise hinzu, bis das Dressing die gewünschte Konsistenz erreicht. Es sollte cremig, aber nicht zu dick sein.

Gieße das Erdnuss-Dressing über den Gurkensalat und mische alles gut durch, bis das Gemüse gleichmäßig bedeckt ist. Schmecke den Salat eventuell mit etwas mehr Limettensaft oder Sojasoße ab.

Streue den Sesam und die gesalzenen Erdnüsse über den Salat und serviere ihn sofort oder lass ihn kurz ziehen.

