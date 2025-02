Bei diesem Hack-Fladenbrot läuft dir das Wasser im Mund zusammen

Manchmal braucht es einen kleinen kulinarischen Ausflug in die Welt des Geschmacks, und genau dafür wurde dieser Hack-Fladenbrot kreiert. Die harmonische Verbindung von saftigem Rinderhack, knackiger Paprika, feiner Petersilie und einer selbstgemachten, knusprigen Teigkruste macht jeden Bissen zu einem Erlebnis. Mit einem Hauch von Kreuzkümmel, Chilliflocken und Sesam verfeinert – gönn dir diesen besonderen Genussmoment!

Kreativ in der Küche: So bereitest du das Hack-Fladenbrot zu

Eigentlich ist das Rezept superleicht zubereitet und daher auch für Anfänger geeignet. Du musst lediglich etwas Zeit und Geduld mitbringen. Falls du gerade schon hungrig sein solltest, ist das hier dein Aufruf: Es ist Zeit für einen Snack. Fertig? Dann los geht’s!

Zuerst machen wir uns an den Teig. Verknete dazu Mehl, kaltes Wasser, Olivenöl, etwas Trockenhefe und Salz zu einem glatten geschmeidigen Teig. Lass ihn im Anschluss abgedeckt in einer Schüssel für eine gute Stunde ruhen, damit er etwas gehen kann. In der Zwischenzeit kannst auch du dich nochmal etwas entspannen, bevor es weitergeht und deine Ausdauer gefragt ist. Doch bevor wir uns dem nächsten Schritt widmen, heizen wir erst mal den Backofen ordentlich vor.

Nun kannst du die Zwiebel und Knoblauchzehen schälen sowie die Paprika und Petersilie waschen. Danach gibst du alles zusammen mit dem Hackfleisch auf ein großes Schneidebrett. Schnapp dir ein oder zwei große scharfe Messer 🛒 und hacke alles zusammen klein zu einer feinen Masse. Gib Gewürze, Tomatenmark und Olivenöl dazu, vermenge alles und forme dann einen Kloß aus der Hackmasse.

Kennst du schon unseren Koch-Bot? Er hilft dir auf der Suche nach weiteren Rezepten, die du nachkochen kannst. Stelle ihm eine Frage und er versorgt dich mit leckeren Ideen. Zum Koch-Bot Credit: midjourney

Lege nun den Teig auf die Arbeitsfläche, platziere die Hackmasse in der Mitte des Teigs und ziehe nun die Ränder über die Füllung in die Mitte, um sie damit zu verschließen. Im Anschluss schnappst du dir ein Nudelholz, bestäubst das Ganze mit Mehl und rollst es zu einem Hack-Fladenbrot aus. Mache mit einem Messer längliche Einschnitte, bestreiche den Fladen mit Eigelb und bestreue ihn zum Schluss mit schwarzem und weißem Sesam. Danach geht’s für ca. 15 Minuten in den Ofen. Backe den Hack-Fladenbrot goldbraun und knusprig. Genieße ihn am besten warm, sobald er aus dem Ofen kommt. Guten Appetit!

Wenn dir unser Rezept für Hack-Fladenbrot gefallen hat, dann teste doch auch mal dieses knusprige und mit Käse gefüllte Pfannenbrot. Unser Rezept für Quesadillas ist auch superlecker. Oder backe einfach mal eine Fladenbrot-Pizza.

Hack-Fladenbrot Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 45 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 390 g Weizenmehl Typ 405

240 g kaltes Wasser

15 g Olivenöl

3 g Trockenhefe

9 g Salz Für die Füllung: 1 rote Zwiebel

3 Zehen Knoblauch

200 g Paprika rot, grün, orange

10 Stängel Blattpetersilie

400 g Rinderhackfleisch

1/4 TL Kreuzkümmel

1/2 TL Chilliflocken

2 EL Tomatenmark

50 ml Olivenöl Für Obendrauf: 1 Eigelb

Etwas Sesam schwarz und weiß, zum Bestreuen Zubereitung Verknete Mehl, Wasser, Olivenöl, Trockenhefe und Salz in einer großen Schüssel zu einem geschmeidigen Teig. Decke den Teig ab und lass ihn für 1 Stunde ruhen.

Heize den Backofen auf 200 ℃ (Ober-/Unterhitze) vor.

Schäle die Zwiebel und Knoblauchzehen. Wasche Paprika und Petersilie. Entkerne die Paprika. Hacke alles zusammen mit dem Hackfleisch zu einer feinen Füllung. Gib Gewürze, Tomatenmark und Olivenöl hinzu und vermenge alles.

Gib den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche. Forme einen Kloß aus der Füllung und platziere ihn mittig auf dem Teig. Ziehe die äußeren Ränder des Teigs über die Füllung zur Mitte, um sie damit zu verschließen. Rolle den Hack-Fladenbrot mit einem Nudelholz flach aus.

Ritze mit einem Messer längliche Einschnitte in den Teig, pinsele den Fladen mit Eigelb ein und bestreue das Ganze mit Sesam.

Backe den Hack-Fladenbrot ca. 15 Minuten goldbraun und knusprig.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.