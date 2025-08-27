Abendessen für die ganze Familie: Hackbällchen in Champignonsoße

Wenn die ganze Familie nach einer vollen und oft anstrengenden Woche voller Termine und Erledigungen am Wochenende zu einem gemeinsamen Abendesse zusammenkommt, gehört das ganz klar zu den Highlights. Fehlt nur noch das passende Essen, dass allen schmeckt. Wie wäre es mit Hackbällchen in Champignonsoße?

Schmeckt garantiert allen: Hackbällchen in Champignonsoße

Hackfleisch, Champignons und eine cremige Soße sind einfach eine tolle und geschmacksvolle Kombination, die sich längst bewährt hat und die wir in verschiedenen Konstellationen immer wieder gern essen. Für ein leckeres Essen mit der ganzen Familie bieten sich deshalb Hackbällchen in Champignonsoße an. Die brauchen insgesamt zwar mit 40 Minuten ein bisschen länger, aber du hast ja tatkräftige Unterstützung. Spanne deine Liebsten einfach mit ein und lass sie Zwiebeln schneiden, Knoblauch hacken oder die Hackbällchen formen. So wird aus dem gemeinsamen Essen ein kleines Event und die Arbeitszeit vergeht wie im Flug.

Keine helfende Hände da? Dann spar dir die Mühe lästigen Zwiebelschneidens und erleichtere dir die Arbeit mit einem Zwiebelzerkleinerer 🛒.

Für die Hackbällchen in Champignonsoße bereitest du zuerst die kleinen Buletten zu. Dafür vermischst du das Fleisch (wir mischen es und verwenden Rinder- und Schweinehack) mit Zwiebel, Paniermehl, Ei, Senf und Gewürzen, formst daraus etwa gleich große Bällchen und brätst diese in einer Pfanne an. Danach nimmst du sie heraus und kochst in derselben Pfanne die Soße. Wie du siehst, bei dem Gericht fällt nicht einmal viel Abwasch an. So bleibt mehr Zeit für dich und deine Familie statt diese mit nerviger Küchenarbeit zu verbringen.

Die Soße besteht aus Zwiebeln, Knoblauch, Weißwein, Sahne, Rinderbrühe, Champignons, etwas Butter, Mehl und Gewürzen. Nach dem Anschwitzen der Zwiebeln und des Knoblauchs brätst du die Champignons an und löschst alles mit Weißwein ab. Der sorgt für eine besondere Geschmacksnote in der Soße. Da aber nicht alle Alkohol im Essen genießen können, kannst du den durch weißen Traubensaft ersetzen oder einfach die gleiche Menge Wasser verwenden. Dann kommen noch die restlichen Zutaten hinzu. Lass alles gut einköcheln, bis die Soße die gewünschte Konsistenz hat. Nun legst du die Hackbällchen zurück in die Pfanne und lässt sie in der Soße noch rund zehn Minuten köcheln.

Fehlt noch was? Na klar, auch das leckerste Gericht ist ohne Beilage nur halb so gut. Ein perfektes Doppel sind die Hackbällchen in Champignonsoße mit einem extra cremigen Kartoffelpüree, mit dem du die Soße gut aufnehmen kannst. Reis passt aber ebenfalls dazu oder einfach ein Fladenbrot. Kannst du nicht genug von Buletten bekommen, solltest du dir Hackbällchen in Tomatensoße ebenfalls nicht entgehen lassen. Noch mehr Inspiration gesucht: Unser Koch-Bot hilft dir gern.

Hackbällchen in Champignonsoße

Portionen 4

Für die Hackbällchen:

400 g Rinderhackfleisch

200 g Schweinehackfleisch

1 Zwiebel

1 Ei

2 EL Paniermehl

1 TL Senf

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1 Prise Muskatnuss

Salz und Pfeffer

2 EL Olivenöl zum Braten Für die Champignonsoße: 1 keine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

300 g Champignons

1 EL Butter

100 ml Weißwein optional

1 EL Mehl

150 ml Rinderbrühe

250 ml Sahne

1 TL Zitronensaft

Salz und Pfeffer

frische Petersilie Zubereitung Fülle das Rinder- und Schweinehackfleisch in eine Schüssel. Ziehe die Zwiebel ab und schneide sie in feine Würfel.

Gib Zwiebel, Ei, Paniermehl, Senf, Paprikapulver, Muskatnuss, Salz und Pfeffer zum Fleisch und verknete alle Zutaten mit den Händen zu einer einheitlichen Masse.

Forme aus der Hackfleischmasse mit leicht angefeuchteten Händen ca. 4 cm große Hackbällchen.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate die Bällchen darin rund 5 Minuten rundherum goldbraun an. Nimm die Bällchen heraus und stelle sie beideite.

Ziehe für die Soße Knoblauch und Zwiebel ab und hacke beides fein. Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben.

Erhitze die Butter in der Pfanne, in der du die Hackbällchen gebraten hast. Dünste Zwiebel und Knoblauch darin an.

Füge die Champignon hinzu und brate sie 5 Minuten mit an, bis sie leicht gebräunt sind.

Lösche mit dem Weißwein ab und lass die Flüssigkeit fast vollständig einkochen. Rühre dabei gelegentlich um. Streue das Mehl in die Pfanne und schwitze es kurz an. Gieße mit Rinderbrühe und Sahne auf, rühre gut um und lass alles zusammen bei mittlerer Hitze köcheln, bis die Soße leicht eindickt.

Schmecke die Soße mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer ab. Lege die Hackbällchen zurück in die Pfanne und lass sie in der Soße 10 Minuten köcheln.

Serviere die Hackbällchen in Champignonsoße mit darüber gestreuter Petersilie und einer Beilage wie Kartoffelpüree oder Reis. Notizen Tipp: Ersetze den Wein beim Kochen einfach durch weißen Traubensaft oder lösche mit Wasser ab.

