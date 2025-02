Schnelle Hackbällchen in würziger Teriyakisoße

Schnelles Abendessen gefällig? Super, dann solltest du dir dieses Rezept für Hackbällchen in Teriyakisoße unbedingt abspeichern. Die japanisch inspirierten kleinen Frikadellen stehen in etwa einer halben Stunde auf dem Tisch und können beispielsweise mit Reis kombiniert werden. Probier’s aus, du wirst es nicht bereuen!

Rezept für Hackbällchen in Teriyakisoße: blitzschnelle Feierabendküche

Die japanische Teriyakisoße besteht klassisch aus Sojasoße, Mirin, Sake und Zucker. Da einige der Zutaten allerdings nicht ganz so leicht im Supermarkt zu finden sind, haben wir sie ein wenig abgewandelt. Trotzdem sind unsere Hackbällchen in Teriyakisoße einfach köstlich und herrlich aromatisch.

In gerade einmal 30 Minuten sind sie fertig und somit ein echtes Blitzrezept. Wem das allerdings nicht schnell genug geht, der kann sich unseren Geheimtipp zu Herzen nehmen und die Hackbällchen in Teriyakisoße einfach mit einer gekauften Teriyakisoße zaubern. Schmeckt ebenfalls, spart aber nochmal ein paar Minuten Zeit.

Die aromatische Soße wird längst nicht mehr nur in Japan verwendet, sondern hat sich überall rund um den Globus bewährt und in Küchen auf der ganzen Welt Einzug gehalten. Sie schmeckt nicht nur in Kombination mit Hackfleischbällchen, sondern beispielsweise auch mit Lachs oder Auberginen.

Bei uns gibt’s aber heute Hackbällchen in Teriyakisoße und dazu eine Portion Reis, der ebenfalls schnell und einfach zubereitet ist. Wer hätte gedacht, dass Kochen so leicht sein kann? Während die Fleischklopse in der Pfanne 🛒 brutzeln, verrühren wir schon einmal alle Zutaten für die Soße und gießen diese im Anschluss dazu. Nachdem sie einmal gekocht hat, rühren wir noch etwas Stärke oder Mehl mit ein, damit sie ein wenig andickt. Und dann kann auch schon serviert werden.

Hackbällchen liebt man auf der ganzen Welt und wir lieben die unterschiedlichen Zubereitungsarten. Zu unseren Favoriten zählen mediterrane Hackbällchen in Tomatensoße, griechische Hackbällchen mit Feta und Zitrone und orientalisch gewürzte Hackbällchen.

Hackbällchen in Teriyakisoße Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Hackbällchen: 1/4 TL Ingwer gerieben

500 g Hackfleisch

1 Ei L

1 EL Sojasoße

1/2 TL Knoblauchgranulat

Salz und Pfeffer

etwas Semmelbrösel optional

Öl zum Braten Für die Soße: 1/2 TL Ingwer gerieben

1 Knoblauchzehe

80 ml Sojasoße

60 ml Reissirup

1 EL Reisessig

1 EL Stärke oder Mehl Außerdem: Sesam zum Garnieren

Frühlingszwiebeln zum Garnieren Zubereitung Schäle den Ingwer und reibe ihn fein. Mische 1/4 TL davon anschließend mit dem Hackfleisch, dem Ei und der Sojasoße und würze die Masse mit Knoblauchgranulat, Salz und Pfeffer. Wenn sie Hackfleischmasse zu feucht ist, gib noch etwas Semmelbrösel dazu.

Forme aus der Masse kleine Bälle und brate sie in Öl an.

Schäle derweil den Knoblauch für die Soße und reibe ihn. Verrühre ihn anschließend mit 350 ml Wasser, der Sojasoße, dem Reissirup und dem Reisessig.

Gieße die Soße zu den Hackbällchen und lass sie aufkochen.

Verrühre die Stärke bzw. das Mehl mit 1 EL Wasser und rühre das Ganze in die Soße ein, damit sie etwas andickt.

Garniere die Fleischbällchen mit Sesam und gehackter Frühlingszwiebel. Notizen Noch schneller gelingt das Rezept, wenn du fertige Teriyaki-Soße verwendest.

Dazu passen bspw. Reis und gebratenes oder gedämpftes Gemüse.

