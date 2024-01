Zu Geburtstagen und anderen Feiern in meinem Familien- und Freundeskreis gibt es ein Rezept, das nie fehlen darf: Hackbällchen in Tomatensoße. In einer kleinen Tapasbar haben wir das Gericht einst entdeckt, dampfend und richtig heiß serviert in einem Tonschälchen. Es hat uns dermaßen umgehauen, dass mein Freund und ich es zu Hause unbedingt nachkochen wollten. Gesagt, getan – heute teile ich mit dir hier gerne mein liebstes Rezept!

Hackbällchen in Tomatensoße – würzig und lecker

In der Tapasbar wurden uns die Hackbällchen in Tomatensoße unter ihrem spanischen Namen Albondigas serviert und natürlich kennt man sie auch vom Italiener um die Ecke. Egal mit welcher Bezeichnung, das Gericht ist so simpel und so köstlich und kommt einfach immer gut an. Die Schale mit den Fleischbällchen ist bei unseren Feiern zumindest immer schnell leer.

Kochen mein Freund und ich das Rezept zusammen, gibt es eine klare Aufgabenteilung. Er kümmert sich um die Hackbällchen und rollt sie mit Hingabe zu kleinen Kugeln. Ich kümmere mich derweil um die Tomatensoße, hacke Zwiebeln und Knoblauch klein und verfeinere sie mit Gewürzen. Garen die Hackbällchen dann am Ende in der Tomatensoße, stehen wir beide am Herd und freuen uns auf den Moment, in dem wir erst mit einem kleinen Löffel probieren, dann ein Stück Brot in die würzige Soße tunken und uns über das köstliche Essen freuen.

Natürlich kannst du die Hackbällchen in Tomatensoße auch mit Reis oder Nudeln servieren, wir lieben sie eben mit Brot zum Dippen. Für eine Party, auf der viele Gäste waren, die sich vegetarisch ernähren, habe ich die Frikadellen mit Veggie-Hack zubereitet. Das ging wunderbar und hat sich nicht großartig von der Fleisch-Variante unterschieden.

Wie du die Hackbällchen in Tomatensoße auch zubereitest, ich würde mich sehr freuen, wenn du es einmal nachkochst. Wenn du statt Bällchen eine original italienische Bolognese zaubern möchtest, haben wir das Rezept für Ragu alla Bolognese für dich. Oder du kochst damit einen deftigen Kartoffelbrei-Auflauf mit Hackbällchen oder formst Blumenkohl-Bälle daraus. Womit du auch beginnst – an die Bälle, fertig, los!