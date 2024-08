Hackfleisch-Blätterteig-Schnecken: ein Rezept, das du lieben wirst

Schneide Paprika und Zucchini in kleine Würfel. Hacke die Schalotten, den Knoblauch und die Chilis klein. Hacke auch die Kräuter klein.

Braten das Hackfleisch mit etwas Öl an und nimm es dann aus der Pfanne.

Schwitze nun die Paprika- und Zucchinistücke in der Pfanne an. Gib Schalotten, Knoblauch und Chili dazu.

