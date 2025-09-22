Hackfleisch-Kohl-Pfanne mit Nudeln: So lecker ist der Herbst

Endlich ist es wieder Zeit für richtig deftige Kost. Mit Gerichten wie dieser Hackfleisch-Kohl-Pfanne mit Nudeln feiern wir den Herbst und kuscheln uns beim Futtern in die eigenen vier Wände. Wind, Regen und graue Tage? Machen uns ab sofort nichts mehr aus, denn wir schlemmen uns einfach durch die kalte Jahreszeit. Herrlich!

So lecker: Hackfleisch-Kohl-Pfanne mit Nudeln

Wenn es draußen kälter wird, drehen wir nicht nur die Heizung auf, sondern kochen uns warm. Heute beispielsweise zaubern wir eine deftige Hackfleisch-Kohl-Pfanne mit Nudeln. Die verbreitet schon während der Zubereitung ein wohliges Gefühl und lässt uns beim Anblick der köchelnden Zutaten bereits das Wasser im Mund zusammen laufen.

Klar, bei der Hackfleisch-Kohl-Pfanne mit Nudeln kommen Fleischfans voll auf ihre Kosten. Aber das Gericht schmeckt vegan ebenfalls wunderbar. Nutze dafür einfach eine pflanzliche Hack-Alternative oder lass diese Komponente komplett weg. Auch ohne Fleisch ist das Pfannengericht ein Leckerbissen.

Während die Nudeln kochen, widmen wir uns den restlichen Zutaten und hacken erst einmal eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen fein. Wir brauchen außerdem einen halben Weißkohl, den wir waschen und klein schneiden. Zwiebel, Knoblauch und Hackfleisch werden zuerst angebraten. Hat das Fleisch eine schöne Farbe angenommen, löschen wir es mit Sojasoße ab und fügen den Kohl und ein halbes Glas Sauerkraut hinzu. Noch etwas Nudelwasser darüber gießen, dann kann alles etwa zehn Minuten lang vor sich hin köcheln. Abschließend heben wir die Pasta unter und schmecken die Hackfleisch-Kohl-Pfanne mit Nudeln noch einmal ab. Schön würzig, oder?

