Hackfleisch-Lauch-Pfanne mit Kartoffeln: deftig und unglaublich lecker

An manchen Tagen hat man einfach keine große Lust, etwas Aufwendiges zu kochen – sei es zum Mittag- oder Abendessen. Diese Hackfleisch-Lauch-Pfanne mit Kartoffeln ist ein schmackhaftes Gericht für jeden Tag, das preiswert und kinderleicht zubereitet ist.

Einfach, sättigend, köstlich: Hackfleisch-Lauch-Pfanne mit Kartoffeln

Kartoffeln gehören bei uns in Deutschland zu den beliebtesten Beilagen und sind in unzähligen Gerichten zu finden. Ich könnte sie beispielsweise jeden Tag essen, am liebsten mit selbst angerührtem Kräuterquark oder als Bratkartoffeln. In Kombination mit Hackfleisch und Lauch schmecken sie aber auch hervorragend.

Für das Pfannengericht 🛒 benötigst du neben den Kartoffeln nur noch Hackfleisch, Lauch, etwas Gemüsebrühe und eine Zwiebel. Diese schälst und würfelt du und dünstest sie in einer Pfanne mit Öl an. Anschließend gibst du das Hack hinzu. Jetzt musst du nur noch die Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden sowie den Porree waschen und in Ringe schneiden. Gieße alles mit der Brühe auf und lass es etwa eine halbe Stunde bei geschlossenem Deckel schmoren. Das geht doch wirklich kinderleicht, oder?

Wer nicht so lange warten möchte, kann die Kartoffeln vor dem Schneiden etwa fünf Minuten in der Mikrowelle vorgaren. Das verkürzt die Garzeit in der Pfanne. Fang dann am besten damit an und brate das Fleisch an, während die Kartoffeln in der Mikrowelle sind.

Die Hackfleisch-Lauch-Pfanne mit Kartoffeln ist ein traditionelles Gericht, das ohne großen Aufwand sättigt und gut schmeckt. Probiere das Rezept aus und bringe Gemütlichkeit auf den Teller!

Hackfleisch-Lauch-Pfanne mit Kartoffeln

Portionen 4

Zutaten

1 Zwiebel

1 EL Rapsöl

500 g Hackfleisch gemischt

3 Stangen Lauch

6 Kartoffeln

1 Tasse Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle die Zwiebel und würfele sie. Dünste sie in einer Pfanne mit dem Öl glasig an. Gib anschließend das Hackfleisch hinzu und brate es durch.

Wasche den Lauch und schneide ihn in Ringe. Schäle die Kartoffeln und würfele sie.

Gib beides zum Fleisch in die Pfanne.

Gieße alles mit der Brühe auf und lass die Hackfleisch-Lauch-Pfanne mit Kartoffeln 30-40 Minuten bei geschlossenem Deckel schmoren.

Schmecke vor dem Servieren noch mit Salz und Pfeffer ab. Notizen Um Zeit zu sparen, kannst du die Kartoffeln in der Mikrowelle vorgaren. So verringert sich die Garzeit in der Pfanne auf 15 Minuten.

