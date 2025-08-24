Hackfleisch-Quesadillas sind unsere Antwort auf den schnellen Hunger

Hackfleisch-Quesadillas verbinden das Beste aus zwei Welten: die herzhafte Fülle traditioneller mexikanischer Küche mit der Praktikabilität eines schnellen Familienessens. Du brauchst nur wenige Zutaten und nicht einmal eine halbe Stunde Zeit, um diese knusprigen, käsigen Leckerbissen zu zaubern. Lass uns loslegen!

Hackfleisch-Quesadillas: das beste Comfort Food

Die Quesadilla stammt ursprünglich aus dem kolonialen Mexiko des 16. Jahrhunderts, als spanische Conquistadoren ihre Kochtraditionen mit indigenen Zutaten vermischten. Der Name leitet sich vom spanischen „queso“ (Käse) und dem aztekischen „tlaxcalli“ (Tortilla) ab. Während traditionelle Quesadillas oft nur mit Käse gefüllt wurden, entwickelten sich über die Jahrhunderte unzählige regionale Varianten.

Die Hackfleisch-Variante vereint mexikanische Authentizität mit europäischen Einflüssen. Rindfleisch war vor der spanischen Eroberung in Mexiko unbekannt – die Azteken kannten nur Truthahn, Fisch und Wild. Heute gehört Hackfleisch zu den beliebtesten Quesadilla-Füllungen und macht das Gericht zu einer vollwertigen Mahlzeit.

Für perfekte Hackfleisch-Quesadillas verwendest du idealerweise Rinderhackfleisch, eine Taco-Gewürzmischung verleiht die typisch mexikanische Note. Zwiebeln, Knoblauch sowie Mais, Kidneybohnen und Tomaten bilden eine aromatische Basis. Der Käse – traditionell ein mexikanischer Frischkäse wie Oaxaca oder als Alternative Cheddar oder Monterey – schmilzt zu cremiger Perfektion.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Quesadillas werden in mexikanischen Familien oft als „comida casera“ (Hausmannskost) zubereitet, wenn sich spontan Besuch ankündigt. Jeder kann seine Quesadilla nach eigenem Geschmack mit Salsa, Guacamole oder Sauerrahm verfeinern. Oder in diesem Fall eben mit Hackfleisch. Guten Appetit!

Du liebst Quesadillas? Dann probiere doch auch unseren herzhaften Quesadilla-Carnitas-Auflauf oder die Spinat-Quesadillas. Käse-Fans kommen bei unseren Quesadillas mit extra viel Käse voll auf ihre Kosten.

Hackfleisch-Quesadillas Anke 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x Öl zum Anbraten

500 g Rinderhackfleisch

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Pck. Taco-Gewürzmischung z.B. diese hier 🛒

1 Dose Kidneybohnen 400 g

1 Dose Mais 400 g

1 Dose gehackte Tomaten 400 g

Salz und Pfeffer

6 Weizen-Tortillas 20 cm Durchmesser

200 g geriebener Käse z.B. Cheddar oder Monterey

gehackte Petersilie zum Servieren, optional Zubereitung Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate das Hackfleisch darin 5-7 Minuten krümelig an.

Gieße das überschüssige Fett ab. So werden die Quesadillas später nicht so fettig.

Schäle und hacke Zwiebel und Knoblauch und füge beides zum Hackfleisch hinzu. Brate sie 3-5 glasig an.

Lass die Bohnen und den Mais abtropfen und gib sie mit in die Pfanne. Füge auch die gehackten Tomaten hinzu.

Streue die Taco-Gewürzmischung über die Hackfleischmischung und verrühre alles gut.

Lass die Füllung dann etwa 10-15 Minuten köcheln und eindicken.

Schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab.

Lege eine Tortilla auf einen Teller und verteile rund 1/6 der Hackfleischfüllung gleichmäßig auf einer Hälfte. Achte darauf, nicht zu viel Füllung zu verwenden.

Streue noch etwa 1/6 des geriebenen Käses drüber.

Klappe die leere Hälfte über die belegte, sodass eine Halbmondform entsteht.

Wiederhole den Vorgang mit den restlichen Tortillas, der Hackfleischfüllung und dem Käse.

Gib etwas Öl in eine weitere Pfanne und erhitze sie.

Lege je nach Größe der Pfanne 1 oder 2 Quesadillas hinein und backe diese etwa 3-5 Minuten pro Seite, bis sie goldbraun und der Käse geschmolzen ist.

Wende die Quesadillas vorsichtig mit einem Pfannenwender.

Sobald die Quesadillas fertig gebacken sind, nimm sie aus der Pfanne und lege sie auf ein Schneidebrett.

Schneide sie zum Schluss mit einem scharfen Messer in Dreiecke oder Viertel.

Backe auch die restlichen Hackfleisch-Quesadillas aus und schneide sie.

Bestreue sie vor dem Servieren nach Belieben mit gehackter Petersilie.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.