Hackfleischpfanne griechischer Art mit Zucchini: Mittelmeer-Feeling aus der Pfanne

Da der Sommer uns dieses Jahr wortwörtlich im Regen stehen lässt, holen wir ihn uns mit leckeren Gerichten in die Küche. Diese Hackfleischpfanne mit Zucchini entführt dich mit ihren Aromen ins ferne Griechenland. In einer guten halben Stunde zauberst du dir ein Essen, dass wunderbar mediterran schmeckt und perfekt für entspannte Abende ist.

Griechische Hackfleischpfanne mit Zucchini: einfaches Rezept

Die griechische Küche steht für einfache, hochwertige Zutaten. Frisches Gemüse, natives Olivenöl, aromatische Kräuter und lokaler Käse werden zu köstlichen Kombinationen vereint, ohne dass komplizierte Zubereitungstechniken nötig sind.

Die griechische Küche verkörpert die entspannte mediterrane Lebensart – das gemeinsame Essen steht im Mittelpunkt des sozialen Lebens. Mahlzeiten sind keine schnellen Angelegenheiten, sondern zelebrierte Momente mit Familie und Freunden.

Hackfleisch und Zucchini bilden in unserem heutigen Gericht die Hauptzutaten. Dazu gesellen sich Reis sowie Zwiebel und Knoblauch. Kräuter wie Thymian, Rosmarin, Majoran, Basilikum und Oregano sorgen für das mediterrane Aroma. Feta rundet den Geschmack der Hackfleischpfanne ab.

Wie bei den meisten Rezepten kannst du auch dieses nach deinem Geschmack abwandeln. Gib zum Beispiel noch Paprika, Tomaten und Champignons hinzu. Serviere die Pfanne alternativ zum Reis mit Nudeln oder frischem Brot.

Die Hackfleischpfanne mit Zucchini verkörpert die griechische Philosophie der einfachen Zutaten und des entspannten Genießens perfekt, denn sie ist einfach, ehrlich und voller Geschmack. Lass es dir schmecken!

Du hast Lust auf weitere griechische Köstlichkeiten bekommen? Dann probiere unbedingt die herzhafte griechische Moussaka mit Linsen – eine vegetarische Variante des Klassikers, die genauso sättigend und aromatisch ist. Die griechische Tomatensuppe mit Feta wärmt dich an kühleren Tagen mit ihrem cremig-würzigen Geschmack, während der griechische Fischauflauf mit Tomaten und Feta perfekt für alle ist, die mediterrane Meeresküche lieben.

Hackfleischpfanne mit Zucchini Anke 4 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Hackfleisch gemischt

1 natives Olivenöl extra online z.B. hier 🛒

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

Salz und Pfeffer

1,5 Zucchini

250 g Basmati-Reis

400 ml Gemüsebrühe

Paprikapulver rosenscharf

1 EL italienische Kräuter online z.B. hier 🛒

200 g Feta Zubereitung Brate das Hackfleisch in einer Pfanne mit Olivenöl knusprig an.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke sie grob. Gib beides mit in die Pfanne. Würze mit Salz und Pfeffer.

Wasche die Zucchini und würfele sie.

Brate sie und den ungekochten Reis kurz mit an und lösche dann alles mit der Brühe ab.

Lass die Pfanne etwa 20 Minuten kochen, bis der Reis gar ist. Gieße gegebenenfalls noch Flüssigkeit nach.

Schmecke die Hackfleischpfanne mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und den Kräutern ab.

Serviere sie mit zerbröseltem Feta.

