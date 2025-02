Entfliehe mit diesem Hähnchen-Ananas-Curry dem trüben Winter

Bei Ananas auf Pizza verdrehen viele gern mal die Augen. Aber wie sieht es mit Ananas in einem Hähnchen-Curry aus? Die Kombination aus Fleisch, süßer Frucht und aromatischer Soße verspricht eine außergewöhnliche Geschmackskombination, die an Urlaub in fernen Ländern erinnert. Möchtest du der Winterkälte entfliehen, dann bereite dir ein fruchtig-herzhaftes Hähnchen-Ananas-Curry zu.

Hähnchen-Ananas-Curry: Urlaub auf dem Teller

Im trüben und nass-kalten Winter ertappt man sich nicht selten bei dem Gedanken, wie es wäre, einfach seinen Koffer zu packen und das Schietwetter gegen warme Temperaturen und Sonne einzutauschen. Das ist mehr als verständlich, nur leider oft nicht möglich. Weil erstens kein Urlaub übrig ist, um mal eben für zwei Wochen in die Sonne zu düsen, zweitens vielleicht der Kontostand es nicht zulässt oder drittens es aus zig anderen Gründen nicht klappt. Gegen den Winterblues haben wir ein kleines Gegenmittel, und das heißt Essen. So einfach kann es manchmal sein! Mit unserem Hähnchen-Ananas-Curry zauberst du dir in nur einer halben Stunde exotische Aromen auf den Teller, die zumindest Urlaub für deine Geschmacksknospen sind.

Für ein Hähnchen-Curry mit Ananas brauchst du unter anderem Ananasstücke aus der Dose, Hähnchenbrustfilet, Koriander, Kokosmilch und entsprechende Gewürze wie Kreuzkümmel, Kurkuma und Curry. Dann kann es losgehen. Brate Zwiebel- und Knoblauch in einer Pfanne 🛒 an, gib in Stücke geschnittenes Hähnchenfleisch dazu und brate es mit an, bis es von allen Seiten goldbraun ist.

Dann kommen schon die Gewürze zum Einsatz. Streue sie über das Fleisch und röste sie kurz mit an. Gib Tomatenstücke in die Pfanne und lösche mit Kokosmilch und einem Schluck Ananassaft ab. Fehlen noch die Ananasstücke. Rühre sie unter und lasse die Soße solange köcheln, bis sie die gewünschte Konsistenz hat und das Fleisch durchgegart ist. Danach kannst du dir dein Curry auch schon schmecken lassen. Für authentische n Geschmack streust du noch Koriander darüber und servierst dazu Reis.

Probiere auch mal unsere anderen Currys. Lass dir beispielsweise ein indisches Kartoffel-Spinat-Curry, ein scharfes Kartoffel-Curry mit Erbsen oder ein Weißkohl-Curry schmecken.

Hähnchen-Ananas-Curry Judith 4.23 ( 164 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Hähnchenbrustfilet

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Fleischtomate

1 Dose Ananasstücke

2 EL Pflanzenöl

200 ml Kokosmilch

1 EL Currypulver

1/2 TL Kreuzkümmel

1/2 TL Kurkuma

Salz und Pfeffer

frischer Koriander Zubereitung Schneide die Hähnchenbrustfilets in mundgerechte Stücke. Schäle und hacke die Zwiebel sowie die Knoblauchzehen fein. Wasche die Tomate und schneide sie in kleine Stücke. Lasse die Ananasstücke abtropfen. Fange dabei den Saft auf.

Erhitze das Pflanzenöl in einer großen Pfanne. Brate die Zwiebeln und den Knoblauch bei mittlerer Hitze darin glasig an. Gib die Hähnchenstücke hinzu und brate sie von allen Seiten leicht goldbraun an.

Streue Currypulver, Kreuzkümmel, Kurkuma und Paprikapulver über das Fleisch und verrühre alles gut miteinander. Gib die Tomatenstücke dazu und lösche mit der Kokosmilch ab. Gieße außerdem einen Schluck des Ananassafts hinzu.

Rühre die Ananasstücke unter die Soße und schmecke das Curry mit Salz und Pfeffer ab. Lasse alles für rund 10 bis 15 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln, bis die Soße leicht eingedickt und das Fleisch gar ist.

Streue frisch gehackten Koriander über das Hähnchen-Ananas-Curry und serviere es mit Reis.

