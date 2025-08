Feierabendküche: Hähnchen-Brokkoli-Auflauf mit Feta

Ein Auflauf ist oft die einfachste Lösung, wenn du wenig Zeit zum Kochen hast und trotzdem etwas Warmes und Sättigendes servieren möchtest. Eine Variante, die besonders überzeugt, ist ein Hähnchen-Brokkoli-Auflauf mit Feta. Der punktet nämlich nicht nur mit ganz viel Aroma, sondern auch durch eine einfache Zubereitung.

Hähnchen-Brokkoli-Auflauf mit Feta: braucht nur 20 Minuten Vorbereitung

Hähnchen, Brokkoli und Feta sind zusammen ein echtes Dreamteam. Glaubst du nicht? Dann überzeug dich selbst und bereite dir zum Abendessen diesen leckeren und einfachen Auflauf zu. Alle drei Zutaten werden hier einfach zusammengeworfen, mit einer cremigen Soße übergossen und noch mit Käse überbacken. Das Ergebnis: unglaublich lecker mit der perfekten Mischung aus unterschiedlichen Aromen und Konsistenzen.

Beginne bei der Zubereitung des Auflaufs damit, das Hähnchenfleisch in kleinere, mundgerechte Stücke zu schneiden und brate es anschließend in einer Pfanne mit heißem Öl rundherum goldbraun an. Den Brokkoli teilst du in Röschen, die du in einem Topf mit leicht gesalzenem Wasser für rund drei Minuten blanchierst und dann mit kaltem Wasser abschreckst.

Anschließend zerbröselst du den Feta oder schneidest ihn in Würfel und vermischst ihn zusammen mit Sahne, Milch, Speisestärke, getrocknetem Oregano, Salz und Pfeffer zu einer Soße. Verteile das Fleisch und den Brokkoli in einer gefetteten Form, übergieße alles gleichmäßig mit der Soße und streue noch geriebenen Käse darüber. Du weißt ja: Doppelt Käse hält besser! Dann nur noch in den Ofen schieben und warten, dass der Auflauf fertig wird. Decke am besten schon mal den Tisch.

Du kannst den Hähnchen-Brokkoli-Auflauf mit Feta als Hauptmahlzeit genießen, dazu gekochten Reis servieren oder dir als Beilage einen Salat schmecken lassen.

Hähnchen-Brokkoli-Auflauf mit Feta Judith 3.80 ( 133 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 Auflauffom (ca. 25 × 20 cm) Zutaten 1x 2x 3x 500 g Hähnchenbrustfilet

1 EL Olivenöl plus etwas mehr für die Form

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 mittelgroßer Brokkoli ca. 300 g

200 ml Sahne

100 ml Milch

1 EL Speisestärke

150 g Feta

1 TL getrockneter Oregano

1 Prise Muskatnuss

150 g geriebener Käse Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vor. Fette die Auflaufform mit etwas Olivenöl ein.

Schneide das Hähnchenbrustfilet in mundgerechte Stücke.

Erhitze Olivenöl in einer großen Pfanne und brate die Hähnchenstücke bei mittlerer Hitze etwa 5–7 Minuten rundum goldbraun an. Würze mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver 🛒

Wasche den Brokkoli, schneide ihn in kleine Röschen und blanchiere ihn 3 Minuten in kochendem Salzwasser. Schrecke ihn danach mit kaltem Wasser ab.

Verrühre in einer kleinen Schüssel Sahne, Milch, Speisestärke, Feta (zerbröselt) sowie Oregano und Muskatnuss zu einer cremigen Soße. Schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab.

Gib das Hähnchen und den Brokkoli in die vorbereitete Auflaufform und vermenge beide Zutaten leicht miteinander.

Übergieße alles gleichmäßig mit der Feta-Sahne-Soße und streue den geriebenen Käse darüber.

Backe den Auflauf im vorgeheizten Ofen ca. 25 Minuten, bis der Käse goldbraun ist und serviere ihn heiß.

