Hähnchen-Brokkoli-Auflauf mit Reis: Ofengericht zum Feierabend

Ein Hähnchen-Brokkoli-Auflauf mit Reis eignet sich hervorragend für ein gemütliches Abendessen, das schnell auf dem Tisch stehen soll. Du hast Reisreste von Vortag? Umso besser, sie machen sich besonders gut in diesem einfachen Gericht. Schmeiß den Ofen an, wir machen Auflauf!

Hähnchen-Brokkoli-Auflauf mit Reis: schnelle, köstliche Feierabendküche

Nudelauflauf und Kartoffelauflauf sind hierzulande in aller Munde, von Reisauflauf hört man allerdings eher selten etwas. Das ist unverständlich, denn die kleinen Körner werden im Ofen besonders locker und – mit etwas Glück – von oben sogar knusprig. So ist der Hähnchen-Brokkoli-Auflauf mit Reis ein Gericht, das Potential zum Lieblingsessen hat!

Seine Zubereitung ist einfach: Du brauchst Hähnchenbrustfilets, frischen Brokkoli und Reis. Dazu gibt’s eine Soße aus Brühe. Gewürzt wird das Ganze mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und etwas Muskatnuss, was dem Gericht noch etwas mehr Kick gibt. Wir überbacken den Hähnchen-Brokkoli-Auflauf mit Reis anschließend mit herzhaftem Käse und einer extra Zutat: Kräckern. Diese machen aus dem einfachen Gericht ein knuspriges Geschmackserlebnis.

Der Hähnchen-Brokkoli-Auflauf mit Reis ist ideal fürs Meal Prep, also Vorkochen. Du kannst mehrere Portionen zubereiten und sie portionsweise einfrieren 🛒. Selbst nach langen Arbeitstagen hast du somit eine köstliche Mahlzeit, die du dir nur schnell in der Mikrowelle oder im Backofen aufwärmen musst. Besonders an Tagen, an denen du überraschend Gäste bekommst oder einen sehr vollen Terminkalender hast, kann der simple Auflauf so ein wahrer Lebensretter werden!

Wir können es nicht oft genug sagen: Wir lieben Aufläufe. Hier sind unsere Favoriten: Der Thunfisch-Nudelauflauf steht blitzschnell im Ofen. Der Feta-Tomaten-Auflauf schmeckt durch aromatische Kräuter nach Urlaub. Und der Kartoffelauflauf mit Spiegeleiern macht nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich richtig was her!

Hähnchen-Brokkoli-Auflauf mit Reis Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 700 g Hähnchenbrust

1 EL Öl

Salz

Pfeffer

200 g Langkornreis

500 g Brokkoli

40 g Butter

40 g Mehl

400 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

100 g Streukäse

80 g Kräcker Zubereitung Schneide das Huhn in Streifen und brate es in etwas Öl an. Würze es mit Salz und Pfeffer und lege es beiseite.

Koche den Reis nach Packungsanleitung bissfest.

Schneide den Brokkoli in Röschen und wasche ihn. Blanchiere die Röschen kurz in kochendem Wasser und schrecke sie ab.

Schmilz für sie Soße die Butter in einem Topf und rühre dann das Mehl ein. Röste dieses für etwa 2 Minuten farblos an. Lösche mit Brühe ab und gieße die Sahne hinzu. Lass das Ganze aufkochen, bis es eindickt. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Fette eine Auflaufform ein und vermenge darin Reis, Huhn und Brokkoli. Übergieße alles mit der Soße. Bestreue es mit dem Käse.

Backe den Auflauf bei 160 °C Umluft für 20 Minuten. Zerstoße die Kräcker und streue sie über den Auflauf. Stelle ihn für weitere 10 Minuten in den Ofen.

