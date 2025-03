Hähnchen-Brokkoli-Nudelauflauf: perfekt für den Feierabend

Wir lieben einfache Gerichte, die schnell und ohne Aufwand zuzubereiten sind. Wie diesen Hähnchen-Brokkoli-Nudelauflauf zum Beispiel. Der vereint alles, was wir lieben: gesunden Brokkoli, leckere Pasta und zartes Hähnchenfleisch, getoppt von einer geschmolzenen Schicht Käse. Und da sich die Arbeit ebenfalls in Grenzen hält, gib es diesen einfachen Feierabend-Auflauf ab jetzt öfter.

Gelingt im Handumdrehen: Hähnchen-Brokkoli-Nudelauflauf

Es gibt Rezepte, für die muss man eine Ausbildung gemacht haben, so aufwendig sind sie und dann gibt es Gerichte, die so einfach (und natürlich auch lecker) sind, dass sie wirklich immer gelingen. Dazu gehört unser Hähnchen-Brokkoli-Nudelauflauf. Für die Zubereitung benötigst du Brokkoli, Hähnchenbrustfilet, Nudeln, Sahne, Milch und geriebenen Käse. Dazu noch Zwiebel, Knoblauch, ein paar Gewürze und etwas Olivenöl.

Für den Auflauf schneidest du zuerst das Hähnchen in kleine Würfel und brätst es in einer Pfanne von allen Seiten kurz an. Den Brokkoli teilst du in die einzelnen Röschen und kochst diese für ein paar Minuten in Salzwasser . Parallel kochst du Nudeln bissfest, während du in einer Pfanne die Soße zubereitest.

Sind alle Komponenten vorbereitet, brauchst du den Hähnchen-Brokkoli-Nudelauflauf nur noch zusammenbauen. Fülle die Nudel, den Brokkoli und das Hähnchenfleisch in eine Auflaufform 🛒, gieße die Soße darüber und bestreue den Auflauf mit geriebenem Käse. Dann schiebst du ihn in den Ofen, in dem er knapp 25 Minuten backen muss, bevor du ihn servieren kannst.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Aufläufe gehen immer, oder? Bereite als nächstes einen deftigen Rosenkohlauflauf mit Lachs und Kartoffeln, einen Hähnchen-Möhren-Auflauf oder einen mexikanischen Kartoffel-Hack-Auflauf.

Hähnchen-Brokkoli-Nudelauflauf Judith 3.91 ( 230 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 Auflaufform (30 x 20 cm) Zutaten 1x 2x 3x 250 g Nudeln

300 g Brokkoli

300 g Hähnchenbrustfilet

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

1/2 TL Paprikapulver

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Mehl

200 ml Sahne

100 ml Milch

1 Prise Muskatnuss

150 g geriebener Käse Zubereitung Koche zuerst die Nudeln in Salzwasser al dente und lasse sie anschließend abtropfen. Wasche den Brokkoli, teile ihn in die einzelnen Röschen und koche ihn für 3 Minuten in Wasser. Schrecke ihn unter kalten Wasser ab.

Wasche das Hähnchenbrustfilet, tupfe es trocken und schneide es dann in mundgerechte Würfel. Erhitze 1 EL Olivenöl in einer Pfanne und brate die Hähnchenwürfel darin von allen Seiten goldbraun an. Würze sie mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver und nimm sie anschließend aus der Pfanne.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette die Auflaufform mit etwas Butter oder Öl ein.

Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und schneide beides in kleine Würfel. Erhitze das restliche Öl in der Pfanne und dünste Zwiebeln und Knoblauch darin glasig an. Gib das Mehl hinzu und rühre es gut ein. Gieße langsam unter Rühren Sahne und Milch hinzu, bis eine sämige, klümpchenfreie Soße entsteht. Schmecke sie mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss ab.

Vermenge Nudeln, Brokkoliröschen und Hähnchen in der Auflaufform und gieße die Milch-Sahne-Mischung gleichmäßig darüber. Streue den geriebenen Käse obendrauf und backe den Auflauf für 25 Minuten, bis der Käse goldbraun ist.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.