Gönn dir ein Hähnchen-Cranberry-Sandwich zum Frühstück

Würze das Hähnchenbrustfilet mit Salz und Pfeffer. Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und brate das Fleisch darin von beiden Seiten an, bis das Fleisch goldbraun und gar ist. Nimm das Filet aus der Pfanne, lass es kurz abkühlen und zupfe es in Streifen auseinander.