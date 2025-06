Dieses Hähnchencurry wird durch eine Extrazutat besonders cremig

Wie viele Abende mir schon von einem sämigen Curry verbessert wurden, kann ich nicht sagen. Einige. Es ist einfach herrlich, zu wissen, dass durch wenig Aufwand ein dampfendes Gericht zusammengerührt werden kann, das rundum glücklich macht. Besonders cremig wird ein Curry durch die Zugabe von Erdnussbutter. Und die kommt in diesem Hähnchen-Erdnuss-Curry nicht zu knapp zum Einsatz. Hier ist das Rezept.

Hähnchen-Erdnuss-Curry: cremig, einfach, köstlich

Wann immer ich zu Hause sitze und nicht weiß, was ich kochen soll, gibt es Curry. Keine original indische Version, sondern die westliche Version, bei der mehr oder weniger einfach alles zusammen in einem Topf landet und gargekocht wird. An manchen Tagen habe ich einfach keine Lust, aufwendig Geschmack zu bauen, sondern möchte etwas schnelles, warmes Essen. Für solche Tage ist das Hähnchen-Erdnuss-Curry genau das Richtige.

Anstatt einzelner Gewürze kommt in diesem Hähnchen-Erdnuss-Curry eine gelbe Thai-Currypate zum Einsatz. Diese beinhaltet Gewürze wie Zitronengras, Galgant und Koriander und gibt Gerichten dadurch einen besonders frischen Geschmack. Das weitere Geschmacksprofil der Soße kommt von Kokosmilch und dem Hähnchen, das vorher im gleichen Topf ordentlich angebraten wird.

Aber beginnen wir von vorne: Nimm dir etwas Hähnchenbrust (für einen intensiveren Geschmack eignen sich auch entbeinte Schenkel) und schneide das Fleisch in mundgerechte Stücke. Brate es dann in etwas Pflanzenöl an und nimm es aus dem Topf heraus. Nun kommt die Currypaste dazu, die du kurz anröstest. Lösch mit Kokosmilch ab und rühre Erdnussbutter hinein. Nun kommen die Hähnchenstücke zurück in die Soße, wo sie langsam gar köcheln. Dabei nehmen sie den Geschmack der Currypaste auf und die Soße kocht herrlich cremig ein.

Dein Hähnchen-Erdnuss-Curry braucht nur gut 20 Minuten, bis es fertig ist. Während es köchelt, kannst du einige Erdnüsse rösten und grob hacken sowie etwas Reis kochen. Bestreue das fertige Curry mit den Nüssen sowie mit etwas Koriander und frisch gehackten Chilischoten, wenn du das möchtest. Einfach lecker!

Hähnchen-Erdnuss-Curry Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Hähnchenbrust alternativ entbeinte Schenkel

3 EL Rapsöl

2-3 EL gelbe Currypaste z.B. diese hier 🛒

400 ml Kokosmilch

3 EL Erdnussbutter

Salz und Pfeffer

1 Spritzer Zitronensaft

1 Handvoll Erdnüsse Zubereitung Schneide das Hähnchen in mundgerechte Stücke.

Erhitze das Öl in einer großen Pfanne oder einem Topf. Brate das Fleisch rundherum an, bis es Farbe bekommt. Nimm das Hähnchen heraus und stelle es beiseite.

Rühre die Currypaste in das heiße Öl und röste sie 1 Minute an. Gieße die Kokosmilch dazu und rühre die Erdnussbutter ein, bis alles glatt ist.

Gib das Fleisch zurück in die Soße und lass es 15 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln.

Rühre einen Spritzer Zitronensaft ein und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Röste die Erdnüsse ohne Öl in einer Pfanne und hacke sie grob. Bestreue das fertige Curry vor dem Servieren mit den Erdnüssen.

