Hähnchen-Geschnetzeltes in Rosenkohl-Sahnesoße: perfekte Herbstküche

Geschnetzeltes in Pilzrahmsoße kennt wohl fast jeder. Aber diese Kombination hast du bestimmt noch nie gegessen. Die Rede ist von Geschnetzeltem in Rosenkohl-Sahnesoße. In nur 30 Minuten zauberst du diese Köstlichkeit auf den Tisch.

Familienrezept für Hähnchen-Geschnetzeltes in Rosenkohl-Sahnesoße

Du suchst nach einem schnellen wie köstlichen Rezept, mit dem du in den Feierabend starten oder am Wochenende deine Familie überraschen kannst? Dann kommt unser Hähnchen-Geschnetzeltes in Rosenkohl-Sahnesoße doch wie gerufen. Es verbindet ein leckeres Hähnchengericht mit cremiger Soße und Rosenkohl, der aktuell Saison hat und jetzt besonders gut schmeckt, miteinander.

Für das Hähnchengeschnetzelte kaufst du am besten Hähnchenbrustfilets und schneidest sie selbst in Streifen. Alternativ kannst du natürlich auch fertiges Hähnchen-Geschnetzeltes verwenden. Das wird in der Pfanne 🛒 kurz scharf angebraten und dann wieder herausgenommen. Was ebenfalls nicht fehlen darf: frischer Rosenkohl. Hier entfernst du einfach die äußeren Blätter und teilst ihn einmal in der Mitte, bevor du ihn ebenfalls kurz in der Pfanne anbrätst.

Lösche den Kohl mit Gemüsebrühe ab und lass ihn in der Flüssigkeit köcheln. Dann kommt die Sahne für die cremige Konsistenz ins Spiel. Lass sie kurz einkochen und schmecke alles gut ab. Gib danach die angebratenen Hähnchenstücke wieder hinzu und genieße das Geschnetzelte in Rosenkohl-Sahnesoße zusammen mit deiner Lieblingsbeilage. Ein frisch gekochter Reis oder ein cremiges Kartoffelpüree passen besonders gut dazu.

Tipp: Mit etwas Chiliflocken kannst du der Soße noch eine scharfe Komponente hinzufügen. Ebenfalls gut schmeckt eine Senfsoße zu unserem Hähnchen-Geschnetzeltem. Verrühre dafür einfach einen Teelöffel körnigen Senf in der Sahnesoße.

Perfekte Feierabendgerichte sind auch dieses Putengeschnetzelte mit Nudeln, unser Geschnetzeltes mit Pilzen oder dieses mediterrane Feta-Hähnchen aus dem Ofen.

Hähnchen-Geschnetzeltes in Rosenkohl-Sahnesoße Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 300 g frischer Rosenkohl

500 g Hähnchenbrustfilet

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Pflanzenöl

Salz und Pfeffer

1 TL Paprikapulver

100 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

1 Prise Muskatnuss

1 EL Speisestärke

frische Petersilie Zubereitung Wasche den Rosenkohl, entferne die äußeren Blätter und halbiere die Röschen. Schneide die Hähnchenbrustfilets in feine Streifen. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und schneide beides in feine Würfel. Erhitze das Öl in einer Pfanne. Brate die Hähnchenstreifen bei mittlerer Hitze goldbraun an. Würze sie mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Nimm das Fleisch aus der Pfanne und stelle es beiseite. Gib die Zwiebeln und den Knoblauch in die Pfanne und dünste sie glasig an. Füge den Rosenkohl hinzu und brate ihn für 5 Minuten an, bis er leicht gebräunt ist. Lösche den Kohl mit der Gemüsebrühe ab und lass alles für 5 Minuten köcheln. Gieße die Sahne hinzu, würze mit Muskat, Salz und Pfeffer und lasse die Soße für weitere 5 Minuten bei niedriger Hitze köcheln. Füge nun die angebratenen Hähnchenstreifen wieder hinzu und rühre sie vorsichtig unter. Löse die Stärke in etwas Wasser auf und rühre die Mischung zum Andicken unter die Soße. Lasse das Hähnchen-Geschnetzelte für 2 Minuten in der Pfanne ziehen und serviere es dann mit etwas frischer Petersilie und einer Beilage wie Reis. Notizen Der Herbst steht nicht nur für deftige Küche, sondern auch für Gemütlichkeit. Die darf am Esstisch nicht fehlen. Zaubere dir mit diesem Teelicht aus Besenheide von Geniale Tricks die richtige Atmosphäre.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.