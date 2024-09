Mediterrane Hähnchen-Lasagne Alfredo: Lasagne mal anders

Hast du schon einmal etwas von weißer Lasagne gehört? Dahinter verbirgt sich eine Lasagne, die nicht wie eine Bolognese mit Hackfleisch und Tomatensoße zubereitet wird, sondern eine spannende Variante des italienischen Klassikers. Hauptzutaten sind hier zartes Hähnchenfleisch, Spinat, Sahne und Parmesan. Das erklärt die helle Farbe des Gerichts. Auch geschmacklich steht die Hähnchen-Lasagne Alfredo mit Original in nichts nach. Überzeug dich selbst.

Rezept für Hähnchen-Lasagne Alfredo

Eine Hähnchen-Lasagne Alfredo ist eine tolle Abwechslung zu der klassischen Bolognese-Variante. Die cremige Alfredo-Sauce, traditionell aus Butter, Sahne und Parmesan hergestellt, verleiht dem Gericht eine cremige Textur und einen besonderen Geschmack.

In der Zubereitung unterscheidet sich aber kaum von der anderer Lasagne-Variationen. Nur die Zutaten sind ein wenig anders. Durch das Hähnchenfleisch, das nur in Salzwasser weich gekocht wird, bekommt das Gericht ein mildes Aroma, während der Käse Würze mit ins Spiel bringt.

Beginne am besten auch damit, das Hähnchenfleisch weich zu kochen. Währenddessen schälst du Knoblauch, dünstest ihn in einem Topf in Butter an. Lösche mit der Sahne ab, rühre den Parmesan unter und schmecke die Soße mit Salz, Pfeffer und Muskat ab.

Wasche und schneide dann den Spinat und dünste ihn in der Pfanne an, bis er in sich zusammenfällt. Danach kannst du auch schon mit dem Bauen der Lasagne beginnen. Fülle etwas Soße in eine Auflaufform, lege drei Lasagneblätter darauf, dann verteilst du Hähnchen und Spinat darüber, noch eine Schicht Soße und abschließend etwas geriebenen Mozzarella. Wiederhole das, bis alle Zutaten aufgebraucht sind und achte darauf, dass die letzte Schicht aus Soße und geriebenem Mozzarella besteht. Jetzt muss die Lasagne nur noch in den Ofen und fertig backen.

Appetit auf Lasagne? Dann verpasse nicht diese leckeren Kreationen. Im Angebot haben wir diese deftige Sauerkraut-Lasagne mit Schmand, diese lecker Zucchini-Lasagne sowie diese aromatische Spaghetti-Lasagne. Guten Appetit!