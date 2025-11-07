Hähnchen mal anders: Die perfekte Kombination aus süß, würzig und knusprig

Kennst du das auch? Auf der Suche nach neuen und kreativen Zubereitungsmethoden für Fleisch wie Hähnchen kehrst du doch oft zu den gleichen Rezepten zurück – sei es das klassische Grillhähnchen, Hähnchenschnitzel oder ein schnelles Curry? Doch manchmal sehnt man sich nach einem neuen Geschmack. Etwas, das den gewohnten Alltag durchbricht, ohne dabei zu kompliziert zu sein. Genau hier kommt unser Rezept für Hähnchen mit Brezelkruste und Honig-Senf-Soße ins Spiel. Herrlich würzig und knusprig schmeckt es einfach nur köstlich. Unbedingt nachmachen!

Alles paniert?! Hähnchen mit Brezelkruste und Honig-Senf-Soße

Dieses Rezept bietet eine tolle Mischung zwischen Komfort und Kreativität. Es vereint die Vertrautheit von saftigem Hähnchen mit der Knusprigkeit einer Brezelkruste und dem pikant-süßen Aroma von Honig-Senf. Dabei bleibt der Zeitaufwand relativ gering – das Hähnchen ist in rund 40 Minuten fertig, sodass es leicht in den Feierabend nach einem langen Arbeitstag integriert werden kann.

Und die Wartezeit kommt dir bestimmt auch nicht so lange vor, denn du kannst sie effektiv nutzen, um die süß-scharfe Honig-Senf-Soße anzurühren. Und das perfekte Verhältnis aus Senf und Honig zu finden, dauert ja einen Moment. Oh, siehst du, schon ist das Hähnchen im Ofen fertig …

Zu dem Hähnchen mit Brezelkruste und Honig-Senf-Soße schmeckt gedünstetes Gemüse wie Brokkoli oder grüne Bohnen. Knusprige Kartoffelwedges und cremiger Kartoffelbrei bieten sich ebenfalls als Beilage an; sie harmonieren hervorragend mit der würzigen Honig-Senf-Soße. Auch ein klassischer Krautsalat oder ein bunter Quinoasalat können dem Gericht eine knackig-frische Note verleihen.

Mit seiner Vielseitigkeit bietet das Rezept alle Möglichkeiten, neue Marinaden und Panaden auszuprobieren, ohne dass es kompliziert wird. Und du servierst ein recht schnelles, aber besonderes Abendessen. Perfekt für alle, die im Alltag etwas Abwechslung suchen. Guten Appetit!

Hähnchen mit Brezelkruste und Honig-Senf-Soße Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für das Hähnchen: 2 Knoblauchzehen

1 rote Chilischote

3 EL Olivenöl

80 g Salzbrezeln

1 Prise schwarzer Pfeffer

1 TL Paprikapulver edelsüß

500 g Hähnchenbrustfilets

1 TL Meersalzflocken online z.B. hier 🛒

frische Petersilie Für die Soße: 50 g Butter

50 g Honig

20-30 g Senf

1 TL Salz

1 Prise Chiliflocken Zubereitung Schäle zuerst die Knoblauchzehen, hacke sie zusammen mit einer Chilischote klein und dünste beides in 1 EL Olivenöl für ca. 5 Minuten in einer Pfanne. Wenn du es weniger scharf magst, entferne vor dem Kleinhacken die Kerne aus der Chilischote. Stelle die Knoblauch-Chili-Marinade beiseite. Mahle Salzbrezeln zusammen mit schwarzem Pfeffer und Paprikapulver in einem Mixer mittelfein. Achte darauf, dass kein Mehl entsteht – die Stücke sollen noch grob genug sein, um später gut zu haften. Tipp: Du kannst die Brezeln auch mit einem Du kannst die Brezeln auch mit einem Multizerkleinerer 🛒 zerkleinern. Gib die gemahlenen Brezeln in eine kleine Schüssel. Tupfe das Hähnchenfleisch trocken und schneide es in mundgerechte Stücke. Wende das Fleisch nacheinander erst in der Knoblauch-Chili-Marinade und dann in der Brezelpanade. Leg die panierten Fleischstücke auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Bepinsele das panierte Hähnchen noch mit 2 EL Olivenöl und backe es ca. 20 Minuten bei 200 °C auf der mittleren Schiene goldbraun. Die Wartezeit kannst du überbrücken, indem du die Honig-Senf-Soße zubereitest. Schmilz dazu die Butter und verrühre sie mit Honig und Senf. Taste dich beim Senf langsam heran, bis du die für dich richtige Mischung aus süß und senfig-scharf gefunden hast. Schmecke die Soße mit Salz und Chiliflocken ab. Bestreue das Hähnchen mit Brezelkruste mit Meersalzflocken und frischer Petersilie. Serviere es zusammen mit der Honig-Senf-Soße.

