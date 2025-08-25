Genieße Hähnchen mit Fenchel und Orange aus dem Ofen

Für das Hähnchen mit Fenchel und Orange kaufst du die Hähnchenschenkel am besten in Bio-Qualität. Achte auf eine artgerechte Haltung. So schmeckt dein Hähnchen mit Fenchel und Orange gleich sehr viel besser. Außerdem sieht das Gericht beeindruckend aus. Die Orangenscheiben unterstreichen die goldbraune Farbe der Hähnchenschenkel, die mit einer Marinade aus Fenchel- und Koriandersamen gewürzt werden. Der Duft der Gewürze und des frischen Fenchels verbreitet sich beim Backen in der ganzen Küche und lässt die ganze Familie voller Vorfreude durch die Ofentür spähen.

Hähnchen mit Fenchel und Orange: superaromatisch

Fenchel ist der heimliche Star dieses Gerichts. Durch das Backen verliert sein charakteristisches Aroma etwas an Strenge, sodass es das Gericht wirklich toll unterstreicht. Abgesehen davon hat Fenchel zahlreiche, überaus gesunde Eigenschaften. Bereits 100 g des frischen Fenchels decken die Hälfte des Tagesbedarfs an Betacarotin, was für die Augen wichtig ist.

Außerdem beruhigt Fenchel bekanntermaßen den Bauch, da er viele ätherische Öle enthält. Deshalb wird Fenchel seit jeher als Hausmittel gegen Übelkeit und Magen-Darm-Beschwerden eingesetzt. Überraschenderweise enthält Fenchel sogar doppelt so viel Vitamin C wie Orangen! Und da auch Orangen viel von diesem Vitamin enthalten, wird unser Hähnchen mit Fenchel und Orange zu einer kleinen Vitamin-C-Bombe. Ein Grund mehr, das Gericht schleunigst zuzubereiten.

Das schön anzusehende Gericht beeindruckt auf einer reich gedeckten Tafel zu besonderen Anlässen, aber auch im Alltag in familiärer Runde. Dabei ist es recht einfach zubereitet. Du zerstößt die Fenchel- und Koriandersamen mit einem Mörser, mischt alles mit ein paar weiteren Zutaten wie Orangenschalen und Zucker. Letzterer sorgt für die schöne Bräune der Hähnchenschenkel. Damit reibst du die Schenkel ein, legst sie in eine Auflaufform mit frischen Fenchelstücken, Schalotten und Orangenscheiben und backst das ganze für etwa eine Stunde. Fertig!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Dazu passen unsere leckeren Thymian-Zitronen-Kartoffeln aus dem Ofen. Für mehr Fenchel aus dem Ofen probiere gern unseren Fenchel-Auflauf mit Béchamelsoße und Parmesan. Und unser Jamaican-Jerk-Chicken ist ebenfalls dank einer Marinade superaromatisch.

Hähnchen mit Fenchel und Orange Ann-Katrin keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 5 Zutaten 1x 2x 3x 5 Hähnchenschenkel

3 Orangen

1 Fenchel

2 Schalotten

50 ml Olivenöl Für die Marinade: 1 TL Fenchelsamen z.B. online hier 🛒

1 TL Koriandersamen z.B. online hier 🛒

50 g Zucker

Orangenzesten von 2 Orangen

5 Salbeiblätter

2 Knoblauchzehen

1 TL Salz

2 TL Dijon-Senf

50 ml Olivenöl Zubereitung Zermahle mit einem Mörser die Fenchel- und Koriandersamen.

Mische Zucker mit den Orangenzesten in einer Schüssel, bis der Zucker eine orange Farbe angenommen hat.

Vermische die gemahlenen Gewürze mit der Zuckermischung.

Hacke den Salbei und presse den Knoblauch. Gib alles mit dem Salz, Senf und Olivenöl in die Schüssel mit der Zuckermischung. Vermische alles.

Tupfe die Hähnchenschenkel mithilfe von Papiertüchern trocken. Reibe sie gründlich mit der Marinade ein und lege sie auf ein Abtropfgitter.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor.

Schneide die Orangen in etwa 1 cm dicke Scheiben. Entferne den Strunk des Fenchels. Bewahre etwas vom Fenchelgrün auf. Schneide den Fenchel und die Schalotten ebenfalls in dünne Scheiben.

Gib das Olivenöl in die Auflaufform, sodass es den Boden vollständig bedeckt. Bedecke den Boden danach mit den Orangenscheiben, lege dann die Fenchelscheiben und anschließend die Schalotten darüber.

Lege anschließend die marinierten Hähnchenschenkel in die Form.

Bedecke die Form mit Alufolie und backe alles für etwa 20 Minuten. Entferne danach die Alufolie und backe alles für weitere 30 Minuten.

Dekoriere dein fertiges Gericht mit etwas Fenchelgrün.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.