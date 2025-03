Die cremigste Hähnchen-Orzo-Pfanne, die du je gegessen hast

Orzo sieht aus wie Reis, schmeckt aber wie Pasta – das Beste aus beiden Welten! In dieser cremigen Hähnchen-Orzo-Pfanne verbinden sich saftiges Hähnchen, fruchtige Tomaten und würziger Parmesan zu einem leckeren Wohlfühlgericht, das einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Und weil alles in einer einzigen Pfanne gart, bleibt die Küche sauber. Klingt nach einem perfekten Rezept? Dann lass uns kochen!

Rezept für Hähnchen-Orzo-Pfanne mit Tomaten, Spinat und Parmesan

Wenn du Orzo noch nicht kennst, wird es höchste Zeit, diese kleine, aber feine Pasta genauer unter die Lupe zu nehmen. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie Reis, ist aber in Wahrheit eine Nudelsorte aus Hartweizengrieß. Aber warum diese besondere Form? Diese hat Orzo nicht ohne Grund: Die kleinen Körnchen nehmen Soßen besonders gut auf und sorgen damit für eine wunderbar cremige Konsistenz in Gerichten.

Die kleine reisförmige Orzo-Nudel ist in vielen Küchen rund ums Mittelmeer und den Nahen Osten zu Hause. Besonders beliebt ist er in Griechenland, wo er als „Kritharaki“ oft in herzhaften Eintöpfen und Aufläufen landet. In der italienischen Küche kennt man ihn als „Risoni“ – perfekt für leichte Suppen oder cremige Pasta-Gerichte. Auch in der türkischen und arabischen Küche spielt er eine Rolle, zum Beispiel in würzigen Pilaws oder als Beilage zu Schmorgerichten.

Orzo 🛒 lässt sich wie bereits oben beschrieben also auf viele verschiedene Arten zubereiten. Du kannst die Nudeln wie ganz normale Pasta in Salzwasser kochen, abgießen und anschließend in die gewünschte Soße geben. Natürlich kannst du ihn auch wie Risotto zubereiten. Also langsam in Brühe köcheln lassen, dabei rühren, bis eine sämige Konsistenz entsteht. Oder wie Reis, in etwas weniger Flüssigkeit garen, bis alles aufgesogen ist. Perfekt für One-Pot-Gerichte wie unsere Hähnchen-Orzo-Pfanne.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auf Leckerschmecker haben wir noch viele weitere Hähnchen-Rezepte, die einen Versuch Wert sind. Unsere Hähnchenbrust in Zucchini-Sahnesoße schmeckt ganz fantastisch. Oder wie wäre es mit Hähnchen in Parmesan-Soße? Dieses Rezept für Philadelphia-Hähnchen mit Frischkäse ist auch richtig cremig und lecker. Nichts dabei, was dich anmacht? Frag mal unseren Koch-Bot nach Rezeptvorschlägen!

Hähnchen-Orzo-Pfanne Olivia 4.20 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Hähnchenbrustfilets

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Oregano

1/2 TL Basilikum

1/4 TL Rosmarin

1/4 TL Paprikapulver edelsüß

2 EL Öl

1 Schalotte

2 Knoblauchzehen

150 g Kirschtomaten

500 ml Gemüsebrühe

100 ml Sahne

250 g Orzo-Nudeln

30 g getrocknete Tomaten

50 g Babyspinat

30 g Parmesan gerieben

1 Bio-Zitrone Zubereitung Schneide die Hähnchenbrustfilets in mundgerechte Stücke und mariniere sie in einer Schüssel mit Salz, Pfeffer, Oregano, Basilikum, Rosmarin und Paprikapulver. Erhitze 1 EL Öl in einer großen Pfanne und brate das Hähnchen kurz goldbraun an. Nimm es aus der Pfanne und stelle es beiseite.

Schäle die Schalotte und den Knoblauch. Würfle die Schalotte klein, hacke den Knoblauch fein. Erhitze wieder 1 EL Öl in der Pfanne und dünste Schalotten und Knoblauch glasig an. Gib die Kirschtomaten dazu und brate sie, bis sie leicht geröstet und weich sind.

Lösche mit Gemüsebrühe und Sahne ab und bring das Ganze zum Kochen. Rühre die Orzo-Nudeln ein, gib die Hähnchenstücke dazu und lass das Ganze auf niedriger bis mittlerer Hitze für 10-15 Minuten unter regelmäßigem Umrühren köcheln, bis die Nudeln al dente sind.

Schneide die getrockneten Tomaten in kleine Stücke und wasche den Spinat. Gib beides gemeinsam mit Parmesan zur Hähnchen-Orzo-Mischung. Rühre alles gut um, bis der Spinat zusammenfällt.

Schmecke die Hähnchen-Orzo-Pfanne mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft ab und serviere sie.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.