Unkompliziertes Feierabendgericht: Hähnchen-Paprika-Pfanne mit Reis

Freust du dich auch schon am Morgen auf das Abendessen? Leider hat man aber nicht immer sofort eine Idee im Kopf, was es geben soll. Wir hätten da jedoch einen Vorschlag. Wie wäre es mit einer Hähnchen-Paprika-Pfanne mit Reis? Die steht in einer halben Stunde auf dem Tisch. Interessiert? Dann kommt hier das Rezept.

Alles fertig in 30 Minuten: Hähnchen-Paprika-Pfanne mit Reis

Frisches Hähnchen, Reis, gehackte Tomaten und knackige Paprika sind die Basis für unsere Hähnchen-Paprika-Pfanne mit Reis, die in nur einer Pfanne und einem Topf zubereitet wird. Langer Abwasch nach dem Kochen gehört mit diesem Gericht der Vergangenheit an.

Schneide dafür einfach das Hähnchenfleisch in Stücke, brate sie scharf an und nimm das Fleisch wieder heraus. Danach bereitest du die Soße in derselben Pfanne aus gehackter Zwiebel und Knoblauch, Paprika, Tomatenmark und Paprikapulver zu. Parallel kochst du Reis. Den gibst du danach mit dem angebratenem Fleisch in die Soße, verteilst alles auf Teller und garnierst das Gericht alles mit einem großzügigen Klecks Schmand.

Diese Hähnchen-Paprika-Pfanne mit Reis zählt eindeutig zu den unkomplizierten Alltagshelden. Du brauchst nur wenige frische Zutaten und etwas Zeit – heraus kommt ein aromatisches Pfannengericht, das du nach Belieben variieren kannst. Die Kombination aus zartem Hähnchenfleisch und süßer Paprika harmoniert wunderbar mit dem leicht säuerlichen Aroma vom Schmand. Lass es dir schmecken!

Ob als schnelles Abendessen oder als leckeres Mittagessen am nächsten Tag – dieses Gericht kannst du wunderbar im Voraus vorbereiten und schmeckt aufgewärmt genauso gut wie frisch gekocht. Pack die Reste einfach ein und nimm sie dir als Mittagessen für den nächsten Tag mit zur Arbeit.

Hähnchen-Paprika-Pfanne mit Reis Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Langkornreis

Salz

300 g Hähnchenbrustfilet

Pfeffer

2 rote Paprika

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

1 EL Tomatenmark

1 TL Paprikapulver edelsüß

400 g gehackte Tomaten

2 EL Schmand

1 Handvoll frische Petersilie Zubereitung Koche den Reis in leicht gesalzenem Wasser nach Packungsanleitung und stelle ihn warm.

Schneide das Hähnchenbrustfilet in mundgerechte Stücke. Würze sie mit Salz und Pfeffer.

Wasche die Paprika, entkerne die Kerne und schneide sie in Streifen. Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides fein.

Erhitze das Öl in der Pfanne 🛒 und brate die Hähnchenstücke darin rundum goldbraun an. Nimm das Fleisch aus der Pfanne und stelle es beiseite.

Gib nun die Zwiebel und den Knoblauch in die Pfanne und dünste beides glasig an.

Füge die Paprikastreifen hinzu und brate sie für etwa 5 Minuten mit, bis sie weich sind.

Gib das Tomatenmark dazu, rühre es kurz unter und würze mit dem Paprikapulver. Gieße dann die gehackten Tomaten dazu.

Lege das Hähnchen wieder in die Pfanne, mische alles gut durch und lass es noch 5 Minuten bei mittlerer Hitze garziehen. Gib zum Schluss den gekochten Reis in die Pfanne und verrühre ihn gut mit der Soße.

Richte den Reis auf einem Teller an, Setze in die Mitte einen Klecks Schmand und garniere mit frischen Kräutern.

