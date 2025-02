Hähnchen-Reis-Auflauf: leckere Idee fürs Abendessen

Wasche das Fleisch, tupfe es trocken und schneide es in Stücke. Wasche die Paprika und entkerne sie, bevor du sie in Würfel schneidest. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides. Lass den Mais abtropfen.

Wasche das Fleisch, tupfe es trocken und schneide es in Stücke. Wasche die Paprika und entkerne sie, bevor du sie in Würfel schneidest. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides. Lass den Mais abtropfen.