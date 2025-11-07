Dieses Sandwich macht aus deiner Mittagspause eine legendäre Brotzeit

Wer kann zu einem köstlichen Hähnchen-Sandwich mit Apfel-Senf-Chutney schon Nein sagen? Ich nicht! Darum will ich auch dir das Rezept dafür nicht vorenthalten. Packst du dieses Sandwich in der Mittagspause auf der Arbeit aus, werden deine Kollegen bestimmt neidisch werden. Probier’s aus!

Rezept für Hähnchen-Sandwich mit Apfel-Senf-Chutney

Brot ist aus meinem Alltag und von meinem Speiseplan nicht wegzudenken. Im Home Office bereite ich mir darum in der Mittagspause häufig ein belegtes Brötchen zu. Die Deluxe-Version davon ist in meinen Augen ein üppig belegtes Sandwich. Es vereint alles, was man sich wünscht. Knuspriges, gutes Brot, etwas Gemüse für Frische, eine herzhafte Komponente wie Käse, Aufschnitt oder gebratener Räuchertofu sowie leckere Soßen und Aufstriche, die das Ganze abrunden und zusammenhalten.

Gleichzeitig werden Sandwiches nie langweilig, weil man sie in Trillionen verschiedenen Varianten zubereiten kann. Wie du siehst, die Welt gehört dem Sandwich, zumindest in meinen Augen.

Aber vielleicht kann ich dich auch mit diesem Rezept für ein Hähnchen-Sandwich mit Apfel-Senf-Chutney von dieser Meinung überzeugen. Und wenn nicht, hast du am Ende immerhin eine köstliche Mahlzeit, die du schnabulieren kannst. Bereit? Legen wir los!

Schnapp dir einfach dein liebstes Brot und röste es im Toaster, im Ofen oder in der Pfanne etwas an. Ansonsten benötigst du für den Belag nur etwas Hähnchenbrust-Aufschnitt, ein bis zwei Salatblätter, eine in Scheiben geschnittene Tomate und nach Geschmack Mayo. Doch bevor wir direkt ans Belegen gehen, müssen wir erst noch das Apfel-Senf-Chutney kochen.

Dafür dünstest du Apfelwürfel mit klein gehackter Zwiebel an, bevor du Zucker, Wasser, Essig sowie Chiliflocken hinzufügst. Danach lässt du alles köcheln und eindicken. Zuletzt rührst du dann den Senf unter.

Ist alles fertig vorbereitet und das Chutney ein bisschen abgekühlt, kannst du das Hähnchen-Sandwich mit Apfel-Senf-Chutney zusammenbauen und es dir schmecken lassen. Guten Appetit!

Hähnchen-Sandwich mit Apfel-Senf-Chutney Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 kleine rote Zwiebel

1 kleiner Apfel

1 TL brauner Zucker

Chiliflocken nach Geschmack

1 EL Weißweinessig

2 EL Wasser

1 TL Senf

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 Scheiben Sauerteigbrot

Einige Salatblätter z.B. Kopfsalat

1 Tomate

1 EL Mayonnaise optional

4 Scheiben Hähnchenbrust-Aufschnitt Zubereitung Schäle die Zwiebel und würfle sie fein. Tipp: Das geht ruckzuck mit einem Das geht ruckzuck mit einem Zwiebelschneider 🛒 . Schneide auch den Apfel in kleine Würfel. Gib die Zwiebelwürfel mit den Apfelwürfeln einen Topf und dünste beides für einige Minuten an. Füge, Zucker, Chiliflocken, Essig und Wasser hinzu. Lass die Mischung auf mittlerer Hitze köcheln, bis die Zwiebeln und der Apfel weich geworden sind und die Masse eine dickflüssige Konsistenz erreicht. Nimm das Chutney vom Herd und lass es etwas abkühlen. Sobald es nur noch lauwarm ist, rühre den Senf ein und schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Röste die Sauerteigbrot-Scheiben kurz in einer Pfanne oder im Toaster, bis sie leicht knusprig sind. Wasche und trockne der weil den Salat. Schneide die Tomate in Scheiben. Bestreiche bei Bedarf eine Seite der Brotscheiben mit Mayonnaise (optional). Belege das Ganze mit Salat, Tomate und Hähnchenbrust. Gib anschließend einen großzügigen Klecks vom Apfel-Senf-Zwiebel-Chutney darüber. Setze die zweite Brotscheibe darauf, drücke das Sandwich leicht zusammen und schneide es bei Bedarf diagonal durch, bevor du es servierst.

