Zauber dir dein neues Lieblings-Wohlfühlgericht

An manchen Tagen braucht es keine super ausgefallene Mahlzeit mit speziellen Zutaten, um sich etwas Leckeres zu kochen. Viele Rezepte beweisen, dass die Klassiker in den richtigen Kombinationen meist ausreichen, um dir ein Gericht zu zaubern, das dich glücklich stimmt. Und diese Hähnchen-Spinat-Tagliatelle beweisen das ohne Probleme.

Hähnchen-Spinat-Tagliatelle mit Champignons: ein Muss für Nudelfans

Tagliatelle bereite ich mir irgendwie viel zu selten zu. Dafür bestelle ich sie aber andauernd, wenn ich im Restaurant bin. Die langen, leicht breiten Nudeln sind immerhin wie dafür gemacht, um sich mit cremigen Soßen zu verbinden. Dadurch sorgen sie dafür, dass jeder Bissen besonders aromatisch ist.

In dieser Zubereitung machen sie es sich mit einer saftig angebratenen Hühnerbrust, frischen Champignons und Blattspinat in der Soße bequem. Eine Zusammenstellung die perfekt zueinander passt. Nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch sieht dieses Nudelgericht einfach richtig gut auf dem Teller aus und macht direkt Lust, sich gleich einen Nachschlag zu nehmen.

Das Hähnchen sorgt für eine herzhafte Basis auf dem Teller. Goldbraun angebraten behält es seine Saftigkeit und bildet zusammen mit der cremigen Soße einen schmackhaften Gegensatz zum erdigen Aroma der Champignons und des Spinats. Damit die Pilze ihren typischen Geschmack behalten und nicht matschig werden, solltest du sie nicht mit Wasser waschen, sondern mit einer Pilzbürste vorsichtig abbürsten.

Die Soße selbst bleibt schlicht. Sahne, Milch und dazu die Röstaromen der Zwiebeln und Pilze. Ebenfalls ein Beweis, wie simpel es sein kann, ein köstliches Gericht zu zaubern. Diese Hähnchen-Spinat-Tagliatelle mit Champignons sind ein perfektes Gericht, wenn es abends mal wieder schnell gehen muss und du Appetit auf ein schmackhaftes Wohlfühlgericht hast.

Hähnchen-Spinat-Tagliatelle mit Champignons Dominique 4 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 rote Zwiebel

250 g Champignons

400 g Tagliatelle

600 g Hähnchenbrustfilet

etwas neutrales Pflanzenöl

150 ml Schlagsahne

50 ml Milch

300 g frischer Blattspinat

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schäle die Zwiebel und schneide sie in Streifen. Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben. Tipp: Damit die Champignons ihr Aroma nicht verlieren, solltest du sie nicht mit Wasser waschen, sondern zu einer Damit die Champignons ihr Aroma nicht verlieren, solltest du sie nicht mit Wasser waschen, sondern zu einer Pilzbürste 🛒 greifen.

Bereite die Nudeln in einem großen Topf mit reichlich Salzwasser nach Packungsangaben zu. Gieße sie anschließend ab und stelle sie kurz zur Seite.

Tupfe, während die Nudeln kochen, das Hähnchen trocken und schneide es in mundgerechte Stücke.

Erhitze ausreichend Öl in einer großen Pfanne und brate das Fleisch darin 3-4 Minuten goldbraun an. Nimm es aus der Pfanne und stell es kurz zur Seite.

Erhitze erneut etwas Öl in der Pfanne und brate die Zwiebel glasig an. Gib dann die Champignons dazu und brate sie für 4-5 Minuten mit, bis sie leicht gebräunt sind.

Lösche alles mit Sahne und Milch ab. Lass die Mischung einmal aufkochen und anschließend 3-4 Minuten köcheln, bis eine cremige Soße entsteht.

Wasche währenddessen die Spinat und schleuder ihn trocken. Gib ihn in die Pfanne und lass ihn 1-2 Minuten unter Rühren zusammenfallen.

Gib die Hähnchenstücke zurück in die Pfanne und hebe die Nudeln unter. Schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab.

