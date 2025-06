Hähnchen-Tzaziki-Bowl: dein neuer Meal-Prep-Liebling

Der nächste Urlaub in Griechenland liegt in weiter Ferne und ein Besuch bei deinem Lieblingsgriechen ist gerade auch nicht drin? Kein Problem! Hol dir das Urlaubsgefühl nach Hause mit einer köstlichen Hähnchen-Tzaziki-Bowl. Lecker, leicht und in 25 Minuten zubereitet. Schnapp dir deine Schüssel, wir legen gleich los!

Bau dir eine Hähnchen-Tzaziki-Bowl

Kalimera und willkommen in der Küche! Oder soll ich lieber sagen in der Baukasten-Manufaktur? Bowls haben in den letzten Jahren einen Siegeszug durch die Küchen der Welt hingelegt. Kein Wunder, sie sind praktisch, vielseitig und unglaublich lecker! Wie in einem Baukasten kannst du verschiedene Zutaten zu einer ausgewogenen Mahlzeit kombinieren.

Eine Bowl besteht meist aus einer sättigenden Basis, zum Beispiel aus Reis, Quinoa oder Nudeln, einer Proteinquelle wie Hähnchen, Tofu, Garnelen oder auch Hülsenfrüchten wie Kichererbsen oder Linsen. Dazu kommen knackig frisches Gemüse und ein würziges Dressing.

In unserer Hähnchen-Tzaziki-Bowl ergänzt frisch zubereitetes Tzatziki das knusprig angebratene Hähnchen perfekt. Kombiniert mit Reis, Gurke, Tomaten, roten Zwiebeln, Krautsalat und würzigem Feta entsteht eine Mahlzeit, die satt macht, aber nicht zu mächtig ist.

Bei unserem Rezept haben wir uns für Reis als Basis entschieden. Zu einer griechischen Bowl passen aber natürlich auch Pommes oder Rosmarinkartoffeln hervorragend. Ebenso wie Pita-Brot oder ein frisches Fladenbrot. Du siehst, die Möglichkeiten in deinem Baukasten sind äußerst vielfältig.

Die Hähnchen-Tzaziki-Bowl ist auch wunderbar für Meal-Prep geeignet. So kannst du einmal Reis kochen, das Hähnchen anbraten und das Gemüse klein schnippeln. Dann stellst du dir alles nach Belieben zusammen, füllst das Tzaziki vielleicht noch in ein separates Gläschen, damit nichts matschig wird. Fertig ist eine köstliche Bowl für mehrere Tage. Bereits beim Vorbereiten kannst du dich auf eine große Portion griechischer Lebensfreude freuen!

Na, bist du jetzt auch im Bowl-Fieber? Wir hätten da noch ein paar Ideen, wie du deinen Bowl-Baukasten erweitern könntest. Koche statt normalem Reis einen würzigen Djuvec-Reis. Oder du nimmst einen Kichererbsensalat mit getrockneten Tomaten als Basis. Geröstete Kichererbsen aus dem Airfryer sind auch ein großartiges Topping, das extra viel Crunch liefert. Was darf es als Erstes sein?

Hähnchen-Tzaziki-Bowl Vanessa 3.77 ( 39 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 ). 4 Schüsseln Zutaten 1x 2x 3x 200 g Reis

Wasser

500 g Hähnchenbrustfilet

1 TL Chilipulver

1 TL Thymian

1 TL Oregano

Salz und Pfeffer

3 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

1 Salatgurke

250 g Cocktailtomaten

2 rote Zwiebeln

150 g Fetakäse

500 g Krautsalat Für das Tzaziki-Dressing: 2 Knoblauchzehen

1/2 Bund Petersilie

1/2 Bund Schnittlauch

250 g griechischer Joghurt

Salz und Pfeffer

1 Spritzer Zitronensaft Zubereitung Koche den Reis nach Packungsanweisung in gesalzenem Wasser. Lass ihn danach etwas abkühlen, damit er in der Bowl nicht mehr dampft.

Wasche die Hähnchenbrust, topfe sie vorsichtig trocken und schneide sie in mundgerechte Stücke. Würze sie großzügig mit Chilipulver, Thymian, Oregano, Salz und Pfeffer.

Erhitze in einer großen Pfanne etwas Öl und brate das Hähnchen goldbraun. Es sollte schön saftig und durchgegart sein. Stell es beiseite, während du die restlichen Zutaten vorbereitest.

Wasche die Gurke und die Tomate. Schneide die Gurke in dünne Scheiben und halbiere die Tomaten. Schäle die roten Zwiebeln und schneide sie in dünne Ringe. Schneide den Feta in kleine Würfel.

Presse für das Dressing die beiden Knoblauchzehen. Wasche Petersilie und Schnittlauch, schüttle sie trocken und hacke sie fein. Vermische den griechischen Joghurt mit Knoblauch, den Kräutern sowie Salz und Pfeffer. Wenn du es gerne noch frischer magst, füge einen Spritzer Zitronensaft hinzu.

Verteile den Reis auf vier Schalen. Gib Krautsalat, Gurken, Tomaten und Zwiebelringe dazu. Toppe alles mit den gebratenen Hähnchenstücken und streue den Fetakäse darüber.

Zum Schluss gieße das Dressing über die Bowl und serviere sie sofort.

