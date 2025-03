Der perfekte Wrap für jeden Tag: frisch, leicht und proteinreich

Warum kompliziert, wenn’s auch einfach geht? Diese Hähnchen-Wraps sind die perfekte Mischung aus gesund und lecker. Frische Tomaten, knackiger Spinat und würziger Feta treffen auf saftiges Hähnchen und eine cremige Joghurt-Senf-Soße. Ein Rezept, das du garantiert öfter machen wirst – weil es so schnell geht und unfassbar lecker schmeckt!

Schnell und lecker: Hähnchen-Wraps, die immer gelingen

Wraps sind heutzutage weltweilt beliebt und nicht mehr wegzudenken. Meistens begegnen sie uns in Fast-Food-Restaurants oder Supermärkten in der Abteilung mit den Convenience Produkten. Warum auch nicht? Immerhin sind sie perfekt für unterwegs und auf die Hand. Doch woher kommen Wraps eigentlich?

Die Antwort lautet: Mexiko! Die Ursprünge der Wraps, so wie wir sie heute kennen, reichen bis zu den Azteken zurück. Sie haben bereits vor Jahrhunderten dünne Fladenbrote aus Maismehl – die berühmten Tortillas – gebacken. Diese wurden mit Bohnen, Fleisch und Gemüse gefüllt, ähnlich wie unsere modernen Wraps.

Von Mexiko aus schafften es die Tortillas schließlich in die USA. Dort feierten sie in den 1980er-Jahren ihren großen Durchbruch. Die Tex-Mex-Küche prägte schon bald den Begriff „Wrap“, als man begann, Tortillas mit allen möglichen Zutaten zu füllen – von Hähnchen und Salat bis zu vegetarischen Varianten mit Hummus und Käse.

Heute gibt es Wraps in unzähligen Varianten weltweit – als Burrito in Mexiko, als Shawarma im Nahen Osten oder als Dürüm in der Türkei.

Für die Hähnchen-Wraps brätst du Hähnchen-Stücke in einer Pfanne 🛒 goldbraun an und würzt sie mit etwas Salz, Pfeffer, Oregano und Zitronensaft. Währenddessen kannst du das Gemüse waschen und klein schneiden. Für die Wrap-Soße verrührst du Joghurt, Zitronensaft, Senf, Honig und ein paar Gewürze. Sobald das Hähnchen fertig ist, kannst du die Tortillas mit Hummus bestreichen, mit dem Gemüse belegen und mit der Joghurt-Senf-Soße beträufeln. Danach faltest und rollst du den Wrap und kannst ihn genießen.

Mit einer eingewickelten Köstlichkeit in den Tag starten? Das geht mit unserem Rezept für diesen Frühstücks-Wrap! Zum Mittagessen gibt’s dann einen Wrap mit Hackfleisch. Und wenn du auf der Suche nach etwas Außergewöhnlichem bist, könnten diese Thunfischsalat-Wraps genau das richtige sein. Noch nicht das Passende für dich dabei? Dann frag mal unseren Koch-Bot nach Rezepten!

Hähnchen-Wraps Olivia 4.23 ( 9 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 75 g Kirschtomaten

100 g Babyspinat

1/2 Gurke

1 große Zwiebel

Oliven nach Geschmack (optional)

70 g Feta

1 Bio-Zitrone

400 g Hähnchenbrust

1 EL Öl zum Braten

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Oregano

3 EL Joghurt

1-2 TL Senf nach Geschmack

1 TL Honig

1/2 TL Chiliflocken

4 große Tortilla-Wraps

120 g Hummus Zubereitung Wasche die Kirschtomaten, den Babyspinat und die Gurke. Halbiere die Tomaten, schneide die Gurke in kleine Stücke. Schäle und würfle die Zwiebel fein. Falls du Oliven verwendest, schneide sie in Ringe. Zerbrösele den Feta. Presse den Saft der Zitrone aus.

Schneide die Hähnchenbrust in Streifen oder kleine Stücke. Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate das Fleisch bei mittlerer Hitze goldbraun an. Würze es mit Salz, Pfeffer, Oregano und etwas Zitronensaft.

Vermische für die Soße Joghurt, Senf, Honig, den restlichen Zitronensaft sowie eine Prise Salz und ein paar Chiliflocken in einer kleinen Schüssel.

Bestreiche jeden Tortilla mit Hummus. Verteile Spinat, Tomaten, Gurke, Zwiebeln, Oliven (falls verwendet), Hähnchen und Feta gleichmäßig darauf. Träufle das Dressing darüber.

Klappe die Seiten der Wraps leicht ein und rolle sie von unten fest auf. Halbiere die Wraps schräg und genieße sie sofort.

