Champignons + Senf + Sahne = das perfekte Hähnchen-Rezept

Frische Champignons gibt es das ganze Jahr über, aber jetzt im Herbst schmecken sie besonders gut. Wir haben uns welche geschnappt und zusammen mit Hähnchenbrust ein leckeres Pfannengericht gezaubert. Deck schon mal den Tisch, denn heute gibt es Hähnchenbrust in Champignon-Senf-Soße.

Hähnchenbrust in Champignon-Senf-Soße: perfekt für jeden Tag

Zartes Hähnchenbrustfilet in einer cremig-aromatischen Sahne-Senf-Soße, verfeinert mit frischen Champignons – das ist unser heutiges Gericht des Tages und vielleicht ja auch deins? Es ist aber nicht nur der Geschmack, warum uns die Hähnchenpfanne so begeistert, sondern auch die unkomplizierte Zubereitung in nur einer Pfanne. Das wird auch Abwaschmuffel schwer begeistern.

Brate in einer Pfanne zuerst das Fleisch von beiden Seiten goldbraun an. Nimm es heraus und stelle es beiseite. In der gleichen Pfanne dünstest du danach Zwiebel und Knoblauch an, brätst Champignons an, gibst den Senf dazu und löschst alles mit Brühe ab. Dann rührst du die Sahne unter, gibst das Hähnchenfleisch wieder dazu und lässt alles rund zehn Minuten bei mittlerer Temperatur köcheln. Bevor du servierst, schmeckst du noch mit Salz und Pfeffer ab.

Die cremige Senf-Champignonsoße passt gut zu Bandnudeln oder Spätzle oder Reis. Auch mit Reis oder einfach einem frischen Baguette schmeckt sie hervorragend. Mit Petersilie bestreut bekommt das Gericht noch eine frisch-würzige Komponente.

Magst du es gern etwas rustikaler, kannst du noch angebratene Speckwürfel in die Soße geben und für eine mediterrane Note, würzt du alles mit frischem Thymian oder Estragon. Lecker!

Appetit auf noch mehr unkomplizierte Abendessen aus nur einer Pfanne oder einem Topf? Für alle, die es deftig mögen, ist dieser Cowboy-Nudeltopf genau richtig. Fans mediterraner Aromen kommen mit dieser Pfannenlasagne auf ihre Kosten und wer von Champignons nicht genug bekommen kann, probiert diese One-Pot-Gnocchi mit Pilzen und Spinat.

Für ein stimmungsvolles Ambiente im Herbst sorgen die DIY-Ideen von Geniale Tricks. Schau mal vorbei und bastle zum Beispiel eine Lichterkette aus Eichelhütchen.

Hähnchenbrust in Champignon-Senf-Soße Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 4 Hähnchenbrustfilets je ca. 150 g

Salz & Pfeffer nach Geschmack

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

250 g Champignons

1 EL Olivenöl

1 EL Butter

2 EL Dijon-Senf online, zum Beispiel hier 🛒

150 ml Hühnerbrühe

200 ml Sahne

1/2 Bund frische Petersilie Zubereitung Tupfe die Hähnchenbrustfilets trocken und würze sie mit Salz und Pfeffer. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein. Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben. Erhitze Olivenöl und Butter zusammen in einer Pfanne. Brate die Hähnchenbrustfilets darin von beiden Seiten goldbraun an. Nimm sie heraus und stelle sie beiseite. Gib Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne und brate sie im vorhandenen Bratfett glasig an. Füge die Champignons hinzu und brate mit an, bis sie leicht braun sind. Rühre den Senf ein und lösche mit der Hühnerbrühe ab. Gieße dann die Sahne hinzu und lass die Soße rund 5 Minuten köcheln, bis sie leicht eindickt, Lege die Hähnchenbrustfilets wieder in die Soße und lass sie bei mittlerer Hitze rund 10 Minuten Minuten garziehen. Schmecke die Soße mit Salz und Pfeffer ab und serviere die Hähnchenbrust mit der Soße und gehackter Petersilie. Dazu schmecken gekochter Reis oder Spätzle.

