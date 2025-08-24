Mediterran genießen mit zarter Hähnchenbrust in Kräutersoße

Hast du auch eine Auswahl an frischen Kräutern auf deiner Fensterbank oder dem Balkon und weißt nie so richtig, wie du sie verarbeiten kannst? Wir haben da eine Idee. Wie wäre es zum Beispiel mit gebratener Hähnchenbrust in Kräutersoße? Läuft dir das Wasser im Mund zusammen, dann kommt hier das Rezept.

Rezept für Hähnchenbrust in Kräutersoße

Geht es um typisch mediterrane Kräuter, dann fallen einem wohl spontan Oregano, Basilikum und Thymian ein. Und die schmecken nicht nur in einer Pastasoße unwiderstehlich gut, sondern auch zu zartem Hähnchenfleisch. Wir schnappen uns heute diese Kräuter und verwandeln die in eine cremige Sahnesoße, die einfach perfekt zum Hähnchen passt und dir ein Stück mediterranes Lebensgefühl auf den Teller bringt.

Ein leckeres Rezept mit Hähnchen zum Feierabend geht doch immer. Was dazu nicht fehlen darf: eine passende Soße und für die haben wir uns mal im eigenen Kräutergarten umgesehen. Gefunden und direkt geerntet haben wir Basilikum, Oregano und Thymian, die ohne Aufwand in einer Sahnesoße ihren großen Auftritt haben.

Für unser Gericht braten wir zunächst die Hähnchenbrustfilets in einer Pfanne von beiden Seiten goldbraun an, bis sie Röstaromen gebildet haben. Nimm sie dann heraus und stelle sie erst einmal beiseite.

Nun geht es direkt mit der Soße weiter. Dünste eine zuvor klein geschnittene Zwiebel in derselben Pfanne an und gib eine gehackte Knoblauchzehe dazu. Dann gießt du die Sahne hinzu und rührst die Kräuter unter. Gib das Fleisch zurück in die Pfanne und lass es in der Soße leicht köcheln. Noch abschmecken mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer und fertig ist dein schnelles und unkompliziertes Pfannengericht für den Feierabend.

Hähnchenbrust in Kräutersoße Judith 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Hähnchenbrustfilets

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL Olivenöl

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

200 ml Sahne

1 TL frischer Thymian

1/2 TL getrockneter Oregano

1 TL gehacktes Basilikum

1 TL Zitronensaft Zubereitung Tupfe die Hähnchenbrustfilets mit Küchenpapier trocken und würze sie mit Salz und Pfeffer.

Erhitze das Olivenöl in einer beschichteten Pfanne bei mittlerer Hitze. Brate die Hähnchenbrustfilets darin von jeder Seite etwa 4–5 Minuten goldbraun an. Nimm sie aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Schäle 🛒 die Zwiebel und die Knoblauchzehe. Hacke beides fein. Gib die Zwiebeln in die Pfanne und dünste sie für ca. 2 Minuten glasig an. Füge den Knoblauch hinzu und brate ihn kurz mit.

Lösche alles mit der Sahne ab. Rühre Thymian, Oregano und Basilikum unter und lass die Soße bei mittlerer Hitze rund 5 Minuten leicht köcheln.

Lege das Fleisch zurück in die Pfanne und lasse es weitere 4–5 Minuten in der Soße ziehen. Gib am Ende einen Spritzer Zitronensaft dazu.

Schmecke mit Salz und Pfeffer ab und serviere die Hähnchenbrust mit Kräutersoße mit Spätzle oder Nudeln.

