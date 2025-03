Hähnchenbrust in Lauch-Sahnesoße: Dieses Wohlfühlessen schmeckt allen

Du hast noch Lauchstangen zu Hause und weißt nicht so recht, was du damit anstellen sollst? Wir haben da eine Idee. Bereite daraus doch mal Hähnchenbrust in Lauch-Sahnesoße zu. Das Gericht ist schnell gekocht und macht die ganze Familie satt und glücklich.

Rezept für Hähnchenbrust in Lauch-Sahnesoße

Das Abendessen steht an und alles, was dafür noch fehlt, ist das passende Rezept? Dann bereite doch einfach etwas aus dem Ofen, wie Hähnchenbrust in Lauch-Sahnesoße vor. Während das Gericht im Ofen gart, kannst du in Ruhe den Tisch decken und dich auf eine leckere Mahlzeit freuen.

Für unser Gericht benötigst du neben Lauchstangen noch Hähnchenbrustfilets, etwas Sahne, Brühe, Parmesan und Senf. Dazu kommen Grundzutaten aus deinem Vorratsschrank wie Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Olivenöl.

Brate zuerst das Fleisch von beiden Seiten goldbraun an, nimm es aus der Pfanne 🛒 und stelle es beiseite. Dann schneidest du den Lauch in Ringe und hackst Knoblauch. Dünste beides in der Pfanne an, lösche mit der Brühe ab und rühre Sahne sowie Senf hinzu. Schmecke die Soße noch mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Thymian ab. Dann kommen die Hähnchenbrustfilets in eine Auflaufform, übergieße sie mit der Lauch-Sahnesoße und streue abschließend den geriebenen Parmesan darüber. Dann schiebst du die Hähnchenbrust für rund 20 Minuten in den Ofen. Wenn das Fleisch gar und der Käse goldbraun ist, ist das Ofengericht fertig. Serviere es mit gekochtem Reis, einem frischen Salat oder cremigem Kartoffelpüree.

Es ist Lauchsaison. Schnapp dir das grüne Stangengemüse und bereite daraus die eine oder andere Köstlichkeit zu. Wie wäre es mit dem Klassiker schlechthin, einer Käse-Lauch-Suppe? Oder probiere mal außergewöhnliche Aromen und bereite dir einen Spätzle-Lauch-Auflauf zu. Richtig lecker ist auch überbackener Lauch mit reichlich Käse. War noch nicht das richtige Rezept dabei? Dann lass dich von unserem Koch-Bot beraten.

1 TL Butter

4 Hähnchenbrustfilets

Salz und Pfeffer

1 EL Olivenöl

2 Stangen Lauch

2 Knoblauchzehen

200 ml Hühnerbrühe

250 ml Sahne

1 TL Senf

1 Prise Muskatnuss

1 TL Thymian

100 g Parmesan gerieben Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform mit Butter ein.

Würze die Hähnchenbrustfilets beidseitig mit Salz und Pfeffer.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate das Fleisch darin bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun an. Nimm die Filets anschließend aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Wasche den Lauch gründlich, entferne die Wurzeln und schneide das Gemüse dann in gleichmäßig breite Ringe.

Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn fein.

Gib Lauch und Knoblauch in die Pfanne und dünste beides einige Minuten glasig an. Lösche mit der Brühe ab und rühre anschließend Sahne sowie den Senf ein.

Schmecke die Soße mit Muskatnuss, dem Thymian sowie Salz und Pfeffer ab.

Lege die gebratenen Hähnchenfilets in die Auflaufform. Gieße die Lauch-Sahnesoße darüber und streue geriebenen Parmesan darüber. Backe die Hähnchenfilets für 20 Minuten und serviere sie anschließend mit Reis.

