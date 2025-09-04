Hähnchenbrust in Zucchini-Sahne-Soße: schnelles Mittagessen für die Familie

Du suchst nach einem Mittagessen, das der ganzen Familie schmeckt und im oft hektischen Alltag schnell zuzubereiten ist? Dann ist dieses Rezept für Hähnchenbrust in Zucchini-Sahne-Soße genau richtig für dich. Hier trifft zartes Hähnchenfleisch auf eine cremig-aromatische Soße und knackiges Gemüse. Zusammen mit einer Beilage wie Reis hast du in einer knappen halben Stunde die perfekte Mahlzeit für deine Familie gezaubert. Entdecke gleich das Rezept.

Familienrezept: Hähnchenbrust in Zucchini-Sahne-Soße

Viele Zutaten sind für die Hähnchenbrust in Zucchini-Sahne-Soße nicht nötig. Besorge frische Hähnchenbrust, Zucchini, Sahne, Paprika, Zwiebel, Knoblauch und Petersilie. Die Gewürze sowie Olivenöl und Hühnerbrühe hast du bestimmt bereits zu Hause. Ist alles beisammen, kannst du schon starten.

Beginne damit, die Hähnchenbrust vorzubereiten. Wasche und tupfe sie trocken. Ist das Fleisch sehr groß, kannst du es noch kleiner schneiden. Dann wird es in der Pfanne 🛒 schneller gar. Die Zucchini schneidest du in Streifen, die Paprika in Stücke und Zwiebel sowie Knoblauch hackst du in feine Würfel. Dann brätst du das Fleisch in einer Pfanne beidseitig goldbraun an, würzt es und nimmst es anschließend wieder heraus. Nun dünstest du Zwiebel und Knoblauch glasig an und brätst danach das Gemüse ebenfalls mit an.

Lösche mit der Brühe und der Sahne ab und lass die Soße ein paar Minuten einköcheln, bis sie angedickt ist. Danach kommt das Fleisch wieder mit in die Pfanne. Streue vor dem Servieren noch frische Petersilie darüber und lass dir die Hähnchenbrust in Zucchini-Sahne-Soße schmecken. Übrigens: Suchst du dazu eine Sättigungsbeilage, passt Reis besonders gut.

Sorge für Abwechslung auf dem Tisch und überrasche deine Familie auch mal mit einem Zwiebel-Sahne-Schnitzel, einem deftigen Winzertopf oder einer Hähnchenpfanne in Sour Cream. Guten Appetit!

Hähnchenbrust in Zucchini-Sahne-Soße Judith 4.12 ( 507 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Hähnchenbrustfilets

1 große Zucchini

2 rote Paprika

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

1 TL Paprikapulver edelsüß

Salz und Pfeffer

250 ml Sahne

100 ml Hühnerbrühe

frische Petersilie Zubereitung Wasche die Hähnchenbrust, tupfe sie trocken und schneide große Stücke eventuell etwas kleiner.

Wasche die Zucchini und die Paprikas. Schneide die Zucchini in Scheiben. Entferne das Kerngehäuse der Paprikas und schneide sie in Stücke.

Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne. Brate die Hähnchenbrust bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun an und würze sie mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Nimm sie anschließend aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Gib dann Zwiebel und Knoblauch in die Pfanne und dünste beides darin glasig an. Füge Zucchini und Paprika hinzu und brate alles für etwa 5 Minuten, bis das Gemüse leicht angebräunt ist.

Gieße die Hühnerbrühe und die Sahne mit in die Pfanne. Rühre alles gut um und lasse sie Soße für 3–4 Minuten zum Andicken einkochen.

Gib die angebratenen Hähnchenstücke zurück in die Pfanne. Lasse alles für weitere 5 Minuten köcheln.

Streue vor dem Servieren frische Petersilie über die Hähnchenbrust und serviere sie mit Reis.

