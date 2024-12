Hähnchengulasch: Klassiker gewohnt lecker und dennoch anders

Wer Gulasch hört, denkt an herzhaftes, lang gekochtes Rindfleisch in einer würzigen Paprikasoße. Doch Gulasch kann auch anders! Unser köstliches Hähnchengulasch ist eine leichtere, schnellere Variante des Klassikers, die aber keineswegs an Geschmack einbüßt. Hähnchengulasch ist sehr vielseitig und passt sowohl zu Reis, Nudeln und Kartoffeln.

Rezept für Hähnchengulasch

Gulasch, ursprünglich bekannt als „Gulyás,“ stammt aus Ungarn und hat eine lange Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Ursprünglich wurde es von ungarischen Hirten zubereitet, die auf ihren langen Viehtrieben in den Puszta-Ebenen eine einfache, aber sättigende Mahlzeit benötigten. Diese Urform des Gulaschs bestand aus Rindfleisch, Wasser und Paprika, das über offenem Feuer in einem großen Kessel gegart wurde. Heute ist es eines der bekanntesten Gerichte Ungarns und wird oft als Nationalgericht angesehen.

Gulasch hat viele Gesichter: In Österreich ist der Wiener Saftgulasch beliebt, der oft mit Zwiebeln und einem Hauch von Essig zubereitet wird. In Deutschland wird Gulasch gerne mit Rotwein verfeinert, und in der Slowakei gibt es das „Kotlíkový guláš,“ das traditionell über offenem Feuer gekocht wird. In seiner klassischen Form ist Gulasch meist ein deftiges Gericht, das lange vor sich hinköchelt. Doch Varianten mit Hähnchen, wie unser Hähnchengulasch, sind eine leichtere und schnellere Alternative, die dennoch lecker schmeckt.

Für eine mediterrane Note kannst du diesem Hähnchengulasch gehackte Tomaten und italienische Kräuter wie Oregano und Basilikum hinzufügen. Ein Schuss Balsamico-Essig verleiht dem Gulasch eine leichte Säure und macht es besonders aromatisch. Füge Pilze wie Champignons oder Pfifferlinge hinzu, wenn du magst. Für eine sättigende Variante kannst du Kartoffeln hinzufügen und alles zusammen köcheln lassen.

Dafür kannst du dich auch gern an unser Rezept für Kartoffel-Gulasch halten. Sehr passend zur Jahreszeit ist dieser tolle Kürbis-Gulasch. Und besonders ungarisch wird’s mit diesem Szegediner Gulasch mit Sauerkraut!