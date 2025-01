Vegan essen leicht gemacht: Diese Hähnchenkeule aus Austernpilzen ist der Hit

Bühne frei für unsere vegane Hähnchenkeule aus Austernpilzen! Die steckt voller Geschmack in der Form von marinierten Austernpilzen und macht noch dazu optisch richtig was her. Du glaubst uns nicht, dass Pilze ebenso gut schmecken können wie das altbekannte Hühnerfleisch? Dann probiere dieses Rezept doch einfach mal aus und überzeuge dich selbst.

Vegane Hähnchenkeule aus Austernpilzen und Reispapier

Möchtest du ein wenig Schwung in deine nächste Familienfeier bringen? Dann überrasche deine Verwandten mit diesen veganen Hähnchenkeulen aus Austernpilzen. Es ist wie Zauberei – kaum verrätst du, worum es sich dabei handelt, werden Diskussionen ausbrechen. „Warum denn vegan sein und das Essen trotzdem aussehen lassen wie Fleisch?“, wird vermutlich die am häufigsten gestellte Frage sein, die dabei aufkommen wird. Dazu eine einfache Antwort: Nicht alle Veganerinnen und Veganer sind es, weil sie Fleisch nicht mögen. Einige ernähren sich aus gesundheitlichen Gründen pflanzlich, andere wegen des Klimas. Warum sollte ihnen also verboten werden, ihr Essen in die Form zu bringen, die ihnen schmeckt?

Im Fall dieser Hähnchenkeule aus Austernpilzen sieht das Ergebnis aus wie eine Keule aus einem Cartoon: perfekt rund, braun, knusprig. Kurz gesagt: einfach lecker. Ihre Füllung besteht aus gezupften Austernpilzen, die der Konsistenz von Hähnchen sehr nahekommen. Die Pilze schmeckst du zunächst mit Sojasoße, Rosmarin, Paprika und Knoblauch ab. Dann ab in die Pfanne damit und knusprig anbraten.

Jetzt kommt der Teil, der etwas Fingerspitzengefühl verlangt: Befeuchte ein Blatt Reispapier, sodass es formbar wird und wickele die Füllung darin ein, sodass das Ganze aussieht wie ein Hähnchenschenkel. Zum Festhalten und als „Knochen“ steckst du nun einen Eisstiel unten in die Keule. Noch etwas Marinade darüber pinseln 🛒 und schon wandert deine Kreation in den Ofen, wo sie herrlich knusprig wird. Zack, fertig ist dein Werk, das am Abendbrottisch garantiert für Aufmerksamkeit sorgen wird. Ein Tipp für die skeptische Verwandtschaft: Einfach mal ein Stück probieren. Ihr werdet sehen, es schmeckt hervorragend!

Ebenso polarisierend, aber nicht weniger lecker ist unsere vegane Hähnchenkeule aus Reis. Auch andere beliebte Fleischgerichte kannst du ganz tierfrei zubereiten. Wie wäre es mit etwas veganer Leberwurst oder einem veganen Gulasch mit Jackfrucht?

Hähnchenkeulen aus Austernpilzen Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien 2 Eisstiele Zutaten 1x 2x 3x Für die Keulen: 500 g Austernpilze

3 EL Sojasoße

1/2 TL Rosmarin

1 TL Paprikapulver

3 EL Olivenöl

1/2 TL Knoblauchpulver

2 EL Speisestärke

4 EL kaltes Wasser

4 Blätter Reispapier Für die Marinade: 2 EL Öl

1/2 – 1 TL Salz

1/2 EL Tomatenmark

1/2 TL Schwarzer Pfeffer

1 EL Ahornsirup Zubereitung Putze die Austernpilze mit einem Pinsel und rupfe sie in dünne Fäden. Je dünner die Fäden, desto besser wird das Ergebnis. Gib die Pilze in eine große Schüssel. Füge Sojasoße, Rosmarin, Paprikapulver, Olivenöl und Knoblauchpulver hinzu und mische alles gut durch.

Gib die Austernpilz-Fäden in eine Pfanne und brate sie etwa 8 Minuten bei mittlerer Hitze an. Vermische die Speisestärke mit kaltem Wasser und gib sie in die Pfanne. Brate kurz weiter, bis die Masse zusammenhält.

Befeuchte das Reispapier mit Wasser, damit es weich und biegsam wird. Lege die Hälfte der Pilzmasse auf das Reispapier. Stecke einen Holzlöffel oder Ähnliches durch die Mitte der Pilz-Mischung. Falte das Reispapier zuerst von oben nach unten und dann seitlich zusammen. Wickele die Keule in eine weitere Lage feuchtes Reispapier, damit sie fester wird und besser zusammenhält. Lege sie auf ein Backblech.

Verrühre alle Zutaten für die Marinade in einer kleinen Schüssel. Bestreiche die Keulen beidseitig mit der Marinade. Backe die Keulen bei 190 °C Umluft für etwa 30-40 Minuten, bis sie schön knusprig sind.

