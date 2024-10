Hähnchenkeulen mit Parmesankruste: besonders knuspriger Genuss

Wer liebt sie nicht, herrlich knusprige Hähnchenkeulen? Das klassische Comfort Food ist an sich schon unwiderstehlich. Doch wenn Hähnchenkeulen mit einer Parmesankruste umhüllt sind, die vor Knusprigkeit und Aromen nur so strotzt, dann ist die Welt endgültig in Ordnung. Wenn du Lust auf eine kompromisslos leckere Mahlzeit hast, dann halte dich an unser Rezept.

Hähnchenkeulen mit Parmesankruste: kross und saftig

Das Rezept für Hähnchenkeulen mit Parmesankruste erfordert keine ausgefallenen Zutaten oder komplizierte Techniken. Alles, was du brauchst, sind Hähnchenkeulen, Paniermehl, Parmesan und ein paar Gewürze. Der Trick für die perfekte Parmesankruste liegt darin, die Keulen zuerst zu panieren, dann kurz anzubraten und anschließend im Ofen zu backen. Dadurch erhält das Fleisch äußerlich eine knusprige Textur, während es innen zart und saftig bleibt.

Um das Beste aus deinen Hähnchenkeulen mit Parmesankruste herauszuholen, würze sie zunächst großzügig mit Salz und Pfeffer. Die Mischung aus Paniermehl, Parmesan, Knoblauch, Petersilie und Gewürzen verleiht den Keulen ein herrlich würziges Aroma. Nachdem du sie durch Mehl und Ei gezogen hast, wälzt du sie in der Panade. Das anschließende kurze Anbraten stellt sicher, dass die Kruste auch wirklich knusprig wird, bevor die Keulen in den Ofen wandern.

Hähnchenkeulen sind von Natur aus ein sehr saftiges Stück Fleisch, da sie mehr Fett enthalten als Hähnchenbrust. Achte darauf, die Haut nicht zu entfernen. Auch wenn du Hähnchenhaut vielleicht als fettig empfindest, sorgt sie dafür, dass die Keulen beim Backen nicht austrocknen. Und wenn sie schön knusprig wird, ist sie ein echter Genuss. Serviere sie mit einer Soße oder zu Ofenkartoffeln und einem frischen Salat.

