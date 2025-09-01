Der passt immer: cremiger Hähnchensalat mit Pflaumen

Ich liebe einfache Gerichte, die sich schnell zubereiten lassen. Dieser cremige Hähnchensalat mit Pflaumen ist in nur 25 Minuten fertig und steckt voller Geschmack. Probiere das Rezept gleich selbst aus!

Cremiger Hähnchensalat mit Pflaumen: eine Kombi, die begeistert

Die Kombination aus herzhaftem Fleisch und süßen Pflaumen ist raffiniert und einfach megalecker. Zudem liefern die Früchte eine leichte Säure, die perfekt zu den restlichen Zutaten passt. Mit hinein kommen nämlich noch Gurke, Eier, Walnüsse sowie Mayonnaise. Ein Esslöffel Essig sowie Salz und Pfeffer runden das Dressing ab.

Beginne damit, die Hähnchenbrust in leicht gesalzenem Wasser zu kochen. Lass sie danach abkühlen und schneide sie in mundgerechte Würfel. In der Zwischenzeit kannst du die Trockenpflaumen für einige Minuten in warmem Wasser einweichen, damit sie etwas weicher werden. Schneide auch sie danach in Stücke. Jetzt fehlen nur noch die Gurke und hartgekochten Eier, die du ebenfalls klein schneidest. Zum Schluss gibst du alle Zutaten in eine Schüssel 🛒, vermischst die Mayonnaise mit einem Esslöffel Essig und streust noch grob gehackte Walnüsse darüber. Für den finalen Touch brauchst du den Hähnchensalat mit Pflaumen nur noch mit dem Dressing übergießen und mit Salz und Pfeffer abzuschmecken.

Richtig gut schmeckt der cremige Hähnchensalat mit Pflaumen, wenn er einige Zeit durchgezogen ist. Ganz Hungrige können ihn aber auch direkt nach dem Anrichten mampfen.

Hähnchensalat mit Pflaumen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Hähnchenbrustfilet

150 g Trockenpflaumen z.B. diese hier 🛒

1 mittelgroße Gurken

3 hartgekochte Eier

100 g Walnüsse

150 g Mayonnaise

1 EL Essig

Salz und Pfeffer Zubereitung Koche die Hähnchenbrust in leicht gesalzenem Wasser gar, lass sie abkühlen und schneide sie in mundgerechte Würfel.

Weiche die Trockenpflaumen für etwa 5 Minuten in warmem Wasser ein, damit sie weich und saftig werden. Schneide sie anschließend in kleine Stücke.

Würfle die Gurke und die hartgekochten Eier.

Hacke die Walnüsse grob, um sie später als knusprige Komponente hinzuzufügen.

Gib die Hähnchenwürfel, Trockenpflaumen, Gurken, Eier und Walnüsse in eine große Schüssel.

Verrühre die Mayonnaise mit dem Essig in einer kleinen Schüssel und würze sie mit Salz und Pfeffer.

Gieße das Dressing über die Zutaten und vermenge alles gründlich, bis der Salat gleichmäßig mit der Soße bedeckt ist.

Serviere den Salat frisch oder lasse ihn im Kühlschrank für etwa 15 Minuten ziehen.

