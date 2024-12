Hast du schon mal Hähnchenschenkel in der Heißluftfritteuse gemacht?

Hast du eine Heißluftfritteuse? Dann sind wir gespannt, was du damit schon alles zubereitet hast. Klassiker wie gegartes Gemüse waren bestimmt dabei. Wir haben uns auch schon an außergewöhnlichere Rezepte gewagt. Heute gibt es zum Beispiel Hähnchenschenkel aus der Heißluftfritteuse. Wir zeigen dir, wie das klappt.

So machst du Hähnchenschenkel in der Heißluftfritteuse

Heißluftfritteusen haben sich in vielen Hobbyküchen längst einen Stammplatz gesichert. Es sieht so aus, als würde aus dem Trend ein Dauerbrenner werden, und wir können auch verstehen, warum. Viele Gerichte lassen sich damit einfach viel schneller zubereiten, zudem spart man oft an Öl oder Fett.

Wir machen heute Hähnchenschenkel in der Heißluftfritteuse. Um die zuzubereiten, brauchen wir nur eine Handvoll Zutaten. Natürlich die Hähnchenschenkel, aber auch Olivenöl und ein paar Gewürze. Wir haben uns für edelsüßes Paprikapulver, Salz und Pfeffer entschieden.

Gut zu wissen: Welche Vorteile hat eine Heißluftfritteuse? Wir haben uns das Küchengerät genauer angesehen und verraten dir, warum sich eine Anschaffung lohnen könnte. Auch spannend ist die Antwort auf die Frage, ob man eine Heißluftfritteuse vorheizen muss. Was denkst du?

Für die Hähnchenschenkel aus der Heißluftfritteuse verrühren wir zunächst das Olivenöl mit dem Paprikapulver, dem Salz und dem Pfeffer. Im Anschluss streichen wir das Fleisch rundherum mit der Marinade ein. Und nun wandert es auch schon in die Fritteuse🛒, in der wir es eine halbe Stunde lang garen. Nach etwa der Hälfte der Zeit wenden wir die Schenkel einmal.

Beachte: Je nach Größe der Hähnchenschenkel kann die Garzeit in der Fritteuse variieren. Für besonders große Schenkel musst du sie gegebenenfalls um fünf bis zehn Minuten verlängern.

Und wir haben noch mehr Ideen: Zaubere Kartoffelpuffer in der Heißluftfritteuse oder lass dir Chicken Nuggets aus der Heißluftfritteuse schmecken. Auch von Fischstäbchen aus der Heißluftfritteuse solltest du dich überzeugen lassen.

Hähnchenschenkel aus der Heißluftfritteuse Franziska 4.14 ( 36 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien 1 Heißluftfritteuse Zutaten 1x 2x 3x 2 Hähnchenschenkel

2 EL Olivenöl

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Salz

1/2 TL Pfeffer gemahlen Zubereitung Wasche das Fleisch und tupfe es trocken.

Verrühre das Öl mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer und streiche die Hähnchenschenkel damit rundherum ein.

Gare die Schenkel für 30 Minuten bei 200 °C in der Heißluftfritteuse. Wende sie nach der Hälfte der Zeit.

Ist die Haut noch nicht knusprig genug, verlängere die Garzeit um 5-10 Minuten. Notizen Du kannst die Hähnchenschenkel nach Belieben würzen und auch andere Zutaten dafür verwenden.

Je nach Größe der Hähnchenkeulen kann die Garzeit um einige Minuten variieren.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.